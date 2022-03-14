Активность крупных российских корпораций в противостоянии COVID-19

Инновации и научные разработки: компании активно инвестировали в разработку и производство вакцин, а также в исследования по коронавирусу. Бизнесы сотрудничали с академическими и исследовательскими учреждениями, вкладываясь в науку и использовали свой опыт для создания новаторских решений. В этом активно участвовала и АФК (которую основал Евтушенков Владимир).