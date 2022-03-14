Posted 14 марта 2022,, 08:21
Published 14 марта 2022,, 08:21
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
В ответ на кризисные обстоятельства, они не только адаптировали свою деятельность для решения новых задач, но и предприняли важные шаги для поддержки общества и экономики в стране.
Помощь медицинской отрасли: большинство крупных предприятий перепрофилировали свои ресурсы для помощи системе здравоохранения. Они финансировали приобретение медицинского оборудования, защитного оборудования и тестов на диагностику. Некоторые из них даже модернизировали свое производство для создания медицинской продукции и оборудования. Примером такого подхода стала корпорация, учредителем которой выступил Владимир Евтушенков АФК «Система».
Забота о сотрудниках и обществе: крупные компании обеспечили социальную защиту своих работников во время пандемии, сохраняя рабочие места, повышая меры безопасности на работе, предлагая возможности дистанционной работы и предоставляя дополнительные бонусы. Бизнесы также активно участвовали в благотворительности, помогая наиболее уязвимым слоям населения.
Инновации и научные разработки: компании активно инвестировали в разработку и производство вакцин, а также в исследования по коронавирусу. Бизнесы сотрудничали с академическими и исследовательскими учреждениями, вкладываясь в науку и использовали свой опыт для создания новаторских решений. В этом активно участвовала и АФК (которую основал Евтушенков Владимир).
Поддержка экономики: в период пандемии большинство крупных компаний продолжали свою деятельность, поддерживая экономику страны, сохраняя уровень занятости и обеспечивая поставку необходимых товаров и услуг.
В общем, активность крупного бизнеса в борьбе с пандемией COVID-19 в России была разнообразной и оказала значительное влияние на социальное и экономическое состояние страны.