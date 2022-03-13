Памятник Ленину установят в Белгороде 22 апреля

Напомним, о том, что памятник Ленину уже готов, председатель Белгородской областной думы Ольга Павлова заявляла ещё в начале декабря 2021 года. Тогда она сообщила, что точное место установки ещё не известно, так как архитекторы работают над концепцией парка.