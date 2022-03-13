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Памятник Ленину установят в Белгороде 22 апреля

13 марта 19:02
Фото: https://t.me/bellksm
Памятник Ленину в Центральном парке, который пришлось демонтировать из-за оторвавшейся руки, восстанавливают в Санкт-Петербурге. В телеграм-канале «Белгородский комсомол» показали, как выглядят три его составные части.

Восстановленный памятник Ленину должны вернуть в Центральный парк Белгорода 22 апреля, в день рождения Владимира Ильича. Скульптура будет состоять из трёх частей, выполненных из прочных материалов. К 22 апреля она должна вернуть свой привычный вид и цвет.

Напомним, о том, что памятник Ленину уже готов, председатель Белгородской областной думы Ольга Павлова заявляла ещё в начале декабря 2021 года. Тогда она сообщила, что точное место установки ещё не известно, так как архитекторы работают над концепцией парка.

Ранее стоявший памятник Ленину пришлось демонтировать, так как у него отвалилась правая рука. Это случилось в июле 2020 года.

Фото: https://t.me/bellksm

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