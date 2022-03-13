Музейный центр в память о героях-чернобыльцах построят к 20 октября

Posted 13 марта 2022, 14:44
Published 13 марта 2022, 14:44
Modified 1 декабря, 08:22
Updated 1 декабря, 08:22
В Волоконовском районе строят культурно-просветительский центр в память о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС. На объекте уже закончили подготовительные и земельные работы, заливают фундамент.
Планируется, что это будет двухэтажное здание площадью 603 кв. м. Здесь оборудуют выставочный зал и смотровые террасы, буфет, административные помещения.
Закончить работы должны к 20 октября 2022 года. На объект направят более 76 млн рублей. Строят новый центр по нацпроекту «Культура».
Напомним, что строительство началось в 2021 году. Сообщалось, что центр появится по решению Общественной палаты РФ и Союза «Чернобыль» России. В экспозиции будут как реальные, так и виртуальные объекты.