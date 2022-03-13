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Posted 13 марта 2022, 14:44

Published 13 марта 2022, 14:44

Modified 1 декабря, 08:22

Updated 1 декабря, 08:22

Музейный центр в память о героях-чернобыльцах построят к 20 октября

13 марта 2022, 14:44
Сюжет
Строительство
В Белгородской области продолжается строительство культурно-просветительского центра в память о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС. Это будет двухэтажное здание с выставочным залом и смотровыми террасами. На объект планируют направить более 76 млн рублей, сообщили в областном правительстве.

В Волоконовском районе строят культурно-просветительский центр в память о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС. На объекте уже закончили подготовительные и земельные работы, заливают фундамент.

Планируется, что это будет двухэтажное здание площадью 603 кв. м. Здесь оборудуют выставочный зал и смотровые террасы, буфет, административные помещения.

Закончить работы должны к 20 октября 2022 года. На объект направят более 76 млн рублей. Строят новый центр по нацпроекту «Культура».

Напомним, что строительство началось в 2021 году. Сообщалось, что центр появится по решению Общественной палаты РФ и Союза «Чернобыль» России. В экспозиции будут как реальные, так и виртуальные объекты.

#Новости#Общество#Строительство#Музей#Касается каждого#Волоконовка#Чернобыльская аэс#Нацпроект
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