Музейный центр в память о героях-чернобыльцах построят к 20 октября

Сюжет Строительство

В Белгородской области продолжается строительство культурно-просветительского центра в память о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС. Это будет двухэтажное здание с выставочным залом и смотровыми террасами. На объект планируют направить более 76 млн рублей, сообщили в областном правительстве.

В Волоконовском районе строят культурно-просветительский центр в память о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС. На объекте уже закончили подготовительные и земельные работы, заливают фундамент. Планируется, что это будет двухэтажное здание площадью 603 кв. м. Здесь оборудуют выставочный зал и смотровые террасы, буфет, административные помещения. Закончить работы должны к 20 октября 2022 года. На объект направят более 76 млн рублей. Строят новый центр по нацпроекту «Культура». Напомним, что строительство началось в 2021 году. Сообщалось, что центр появится по решению Общественной палаты РФ и Союза «Чернобыль» России. В экспозиции будут как реальные, так и виртуальные объекты.