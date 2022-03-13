Белгородцы заметили в небе буквы Z и V

Спецоперация длится с 24 февраля. С её начала только в Белгороде прошло несколько акций в поддержку российских военнослужащих. Например, 27 февраля на здания ЦМИ, музея-диорамы и Центра народного творчества вывели проекции с изображениями георгиевской ленты и солдата, а также надписью «Сила в правде».