Белгородцы заметили в небе буквы Z и V

Posted 13 марта 2022, 08:40
Published 13 марта 2022, 08:40
Modified 1 декабря, 07:53
Updated 1 декабря, 07:53
12 марта жители Валуйского горокруга заметили в небе буквы Z и V. Фотографии они опубликовали в одном из местных пабликов в соцсети.
Акцию поддержки горожане оценили: «Пилоты — красавцы», — отметили в комментарии к записи.
Спецоперация длится с 24 февраля. С её начала только в Белгороде прошло несколько акций в поддержку российских военнослужащих. Например, 27 февраля на здания ЦМИ, музея-диорамы и Центра народного творчества вывели проекции с изображениями георгиевской ленты и солдата, а также надписью «Сила в правде».
4 марта свет в окнах мэрии Белгорода и главного корпуса НИУ «БелГУ» включили в форме букв Z и V. Отметку Z ранее заметили даже на мусоровозе.
Пикет в поддержку российских военнослужащих в Белгороде проводили и 27 февраля. Однако спустя время выяснилось, что мероприятие не согласовали с мэрией.
По данным Минобороны РФ, буква Z означает «За победу», а V — «Сила V правде» и «Задача будет выполнена». При этом в Сети ранее предположили, что латинские буквы отсылают к принадлежности к Западному и Восточному военным округам.