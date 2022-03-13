bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 марта 2022, 08:40

Published 13 марта 2022, 08:40

Modified 1 декабря, 07:53

Updated 1 декабря, 07:53

Белгородцы заметили в небе буквы Z и V

13 марта 2022, 08:40
Сюжет
Фотофакт
Судя по всему, так пилоты решили поддержать российских военнослужащих. Снимками поделились в группе «Сплетни города Валуйки» во «ВКонтакте».

12 марта жители Валуйского горокруга заметили в небе буквы Z и V. Фотографии они опубликовали в одном из местных пабликов в соцсети.

Акцию поддержки горожане оценили: «Пилоты — красавцы», — отметили в комментарии к записи.

Спецоперация длится с 24 февраля. С её начала только в Белгороде прошло несколько акций в поддержку российских военнослужащих. Например, 27 февраля на здания ЦМИ, музея-диорамы и Центра народного творчества вывели проекции с изображениями георгиевской ленты и солдата, а также надписью «Сила в правде».

4 марта свет в окнах мэрии Белгорода и главного корпуса НИУ «БелГУ» включили в форме букв Z и V. Отметку Z ранее заметили даже на мусоровозе.

Пикет в поддержку российских военнослужащих в Белгороде проводили и 27 февраля. Однако спустя время выяснилось, что мероприятие не согласовали с мэрией.

По данным Минобороны РФ, буква Z означает «За победу», а V — «Сила V правде» и «Задача будет выполнена». При этом в Сети ранее предположили, что латинские буквы отсылают к принадлежности к Западному и Восточному военным округам.

#Новости#Общество#Белгородская область#Фотофакт#Валуйки#Военнослужащие#Спецоперация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика