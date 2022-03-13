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Башкирский политик Мурзагулов сотрудничает с Моргенштерном

13 марта 16:02
Фото: vk.com
Экс-политик Ростислав Мурзагулов, который ранее руководил рядом организаций республики и считался одним из самых влиятельных деятелей на политическом поприще Башкирии, занялся созданием крупного медиахолдинга вместе с российским рэпером и шоуменом Алишером Валеевым, известным поклонникам под фамилией Моргенштерн.

В рамках нового проекта Мурзагулов с Моргенштерном активно развивают телеграм- и ютуб-каналы, аккаунты в соцсетях, стримы и прочие перспективные направления медиа. На сегодняшний день телеграм-канал НЕ МОРГЕНШТЕРН (@nemorgenshtern) собрал многомиллионную аудиторию и считается одним из самых популярных новостных ресурсов русскоязычного сегмента Интернета (Рунет). Об этом пишет bfmufa.ru

Отмечается, что Алишер Валеев подает событийные материалы в нейтральном ключе, включая актуальные политические и социальные темы. В частности, в спорных темах всегда освещаются мнения разных сторон. При этом своим собственным мнением журналисты делятся лишь в материалах о социальной несправедливости - об увольнении россиян, относящихся к незащищенным слоям общества, проблемах с медицинским обслуживанием граждан и др., которые средства массовой информации Моргенштерна отслеживают и маркируют пометкой ”моргенЗорро”. А сам Ростислав Мурзагулов ведет аналитическую программу Wrap Up вместе со своей спутницей, известной журналисткой и моделью Ульяной Тригубчак.

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