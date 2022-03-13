Башкирский политик Мурзагулов сотрудничает с Моргенштерном

Отмечается, что Алишер Валеев подает событийные материалы в нейтральном ключе, включая актуальные политические и социальные темы. В частности, в спорных темах всегда освещаются мнения разных сторон. При этом своим собственным мнением журналисты делятся лишь в материалах о социальной несправедливости - об увольнении россиян, относящихся к незащищенным слоям общества, проблемах с медицинским обслуживанием граждан и др., которые средства массовой информации Моргенштерна отслеживают и маркируют пометкой ”моргенЗорро”. А сам Ростислав Мурзагулов ведет аналитическую программу Wrap Up вместе со своей спутницей, известной журналисткой и моделью Ульяной Тригубчак.