Башкирский политик Мурзагулов сотрудничает с Моргенштерном

В рамках нового проекта Мурзагулов с Моргенштерном активно развивают телеграм- и ютуб-каналы, аккаунты в соцсетях, стримы и прочие перспективные направления медиа. На сегодняшний день телеграм-канал НЕ МОРГЕНШТЕРН (@nemorgenshtern) собрал многомиллионную аудиторию и считается одним из самых популярных новостных ресурсов русскоязычного сегмента Интернета (Рунет). Об этом пишет bfmufa.ru
Отмечается, что Алишер Валеев подает событийные материалы в нейтральном ключе, включая актуальные политические и социальные темы. В частности, в спорных темах всегда освещаются мнения разных сторон. При этом своим собственным мнением журналисты делятся лишь в материалах о социальной несправедливости - об увольнении россиян, относящихся к незащищенным слоям общества, проблемах с медицинским обслуживанием граждан и др., которые средства массовой информации Моргенштерна отслеживают и маркируют пометкой ”моргенЗорро”. А сам Ростислав Мурзагулов ведет аналитическую программу Wrap Up вместе со своей спутницей, известной журналисткой и моделью Ульяной Тригубчак.