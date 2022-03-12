Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Три Дома культуры отремонтируют в Белгородской области

12 марта 14:49
Фото: правительство Белгородской области
Там появятся концертные залы, звукозаписывающая студия, а также караоке-клуб. Работы проведут в рамках национального проекта «Культура», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Капитальный ремонт стартовал в ЦКР в Пятницком Волоконовского района. Строители проводят демонтажные, кровельные и внутренние отделочные работы. В самом Доме культуры обновят концертный зал, а также обустроят звукозаписывающую студию, караоке-клуб и клуб виртуальной реальности.

Также в апреле этого года начнётся капитальный ремонт в Домах культуры в сёлах Байцуры и Грузское Борисовского района. Там тоже обновят внутреннюю отделку помещений, проведут электромонтажные работы и благоустроят территорию. Строители планируют сдать объекты уже осенью.

По данным регионального правительства, работы будут проходить в рамках национального проекта «Культура». Напомним, всего на выполнение нацпроектов в 2022 году в региональном бюджете заложено 12,8 млрд рублей.

Резервный фонд Белгородской области составляет 1 млрд рублей
Узнать подробнее

Материалы по теме
Свалка образовалась после ремонта многоэтажки на Харгоре в БелгородеВ Белгороде в этом году начнут ремонт театра Щепкина и здания женской гимназииВ Белгороде построят крытый манеж для конного спорта
#Новости#Белгородская область#Ремонт#Дом культуры#Касается каждого#Общество
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46