Три Дома культуры отремонтируют в Белгородской области

Также в апреле этого года начнётся капитальный ремонт в Домах культуры в сёлах Байцуры и Грузское Борисовского района. Там тоже обновят внутреннюю отделку помещений, проведут электромонтажные работы и благоустроят территорию. Строители планируют сдать объекты уже осенью.