Три Дома культуры отремонтируют в Белгородской области

Капитальный ремонт стартовал в ЦКР в Пятницком Волоконовского района. Строители проводят демонтажные, кровельные и внутренние отделочные работы. В самом Доме культуры обновят концертный зал, а также обустроят звукозаписывающую студию, караоке-клуб и клуб виртуальной реальности.
Также в апреле этого года начнётся капитальный ремонт в Домах культуры в сёлах Байцуры и Грузское Борисовского района. Там тоже обновят внутреннюю отделку помещений, проведут электромонтажные работы и благоустроят территорию. Строители планируют сдать объекты уже осенью.
По данным регионального правительства, работы будут проходить в рамках национального проекта «Культура». Напомним, всего на выполнение нацпроектов в 2022 году в региональном бюджете заложено 12,8 млрд рублей.