Беженцы с Украины могут бесплатно получить лекарства в Белгородской области

Житель региона поинтересовался у чиновников о возможности получения инсулина для его родственника-диабетика из Сум, который приехал в Белгородскую область. Как оказалось, предоставление такой услуги возможно.
Центр управления регионом со ссылкой на минздрав заявил, что люди, которые покинули ДНР, ЛНР и Украину, могут бесплатно получить лекарства в Белгородской области.
Для этого необходимо сначала встать на миграционный учёт, а затем обратиться в министерство здравоохранения региона. Там оказывают такую помощь людям с хроническими заболеваниями.
Напомним, в регион уже приехало более трёх тысяч беженцев с Украины и признанных республик. Большая часть из них прибыла в регион самостоятельно.