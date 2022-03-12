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Беженцы с Украины могут бесплатно получить лекарства в Белгородской области

12 марта 16:00
Фото: Бел.Ру
Мера касается людей с хроническими заболеваниями. Для получения препаратов необходимо встать на миграционный учёт, заявили в региональном минздраве.
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Беженцы

Житель региона поинтересовался у чиновников о возможности получения инсулина для его родственника-диабетика из Сум, который приехал в Белгородскую область. Как оказалось, предоставление такой услуги возможно.

Центр управления регионом со ссылкой на минздрав заявил, что люди, которые покинули ДНР, ЛНР и Украину, могут бесплатно получить лекарства в Белгородской области.

Для этого необходимо сначала встать на миграционный учёт, а затем обратиться в министерство здравоохранения региона. Там оказывают такую помощь людям с хроническими заболеваниями.

Напомним, в регион уже приехало более трёх тысяч беженцев с Украины и признанных республик. Большая часть из них прибыла в регион самостоятельно.

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