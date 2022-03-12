Беженцы покидают Белгородскую область, а чиновники — Instagram

Posted 12 марта 2022, 16:30
Published 12 марта 2022, 16:30
Modified 1 декабря, 08:31
Updated 1 декабря, 08:31
300 беженцев с Украины уехали из Белгородской области в Липецкую. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что регион становится транзитным.
Сами украинцы покидают область как на автобусах, так и на личных авто.
Из-за снижения заболеваемости коронавирусом некоторые медицинские учреждения области решили перевести в плановый режим работы. В их число вошли три поликлиники в Старом Осколе, а также окружная больница.
Теперь инфицированных ковидом будут направлять в Чернянскую ЦРБ. Если заболеваемость расти не будет, то больницу переведут в штатный режим работы 1 апреля.
Чиновники Белгородской области начали активно публиковать прощальные посты, в которых заявляют об уходе с площадки. По их мнению, политика Instagram не оставляет им другого выбора.
Посты там уже перестали публиковать губернатор Вячеслав Гладков, мэр Белгорода Антон Иванов, замгубернатора Дмитрий Гладский и Константин Полежаев, а также министр Константин Курганский.