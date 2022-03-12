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Posted 12 марта 2022, 16:30

Published 12 марта 2022, 16:30

Modified 1 декабря, 08:31

Updated 1 декабря, 08:31

Беженцы покидают Белгородскую область, а чиновники — Instagram

12 марта 2022, 16:30
Сюжет
Эксклюзив
Люди с Украины начали уезжать за пределы региона, власти области не согласны с политикой соцсети, а некоторые поликлиники перестанут принимать пациентов с ковидом.

Покидая Белгородскую область

300 беженцев с Украины уехали из Белгородской области в Липецкую. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что регион становится транзитным.

Сами украинцы покидают область как на автобусах, так и на личных авто.

300 беженцев уехали из Белгородской области в Липецкую
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Закрытие ковидных площадок

Из-за снижения заболеваемости коронавирусом некоторые медицинские учреждения области решили перевести в плановый режим работы. В их число вошли три поликлиники в Старом Осколе, а также окружная больница.

Теперь инфицированных ковидом будут направлять в Чернянскую ЦРБ. Если заболеваемость расти не будет, то больницу переведут в штатный режим работы 1 апреля.

Прощай, Instagram

Чиновники Белгородской области начали активно публиковать прощальные посты, в которых заявляют об уходе с площадки. По их мнению, политика Instagram не оставляет им другого выбора.

Посты там уже перестали публиковать губернатор Вячеслав Гладков, мэр Белгорода Антон Иванов, замгубернатора Дмитрий Гладский и Константин Полежаев, а также министр Константин Курганский.

#Новости#Общество#Белгородская область#Эксклюзив#Поликлиника#Чиновники#Instagram#Вячеслав Гладков
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