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Posted 12 марта 2022, 06:22

Published 12 марта 2022, 06:22

Modified 1 декабря, 07:58

Updated 1 декабря, 07:58

300 беженцев уехали из Белгородской области в Липецкую

12 марта 2022, 06:22
Сюжет
Губернатор
Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в VK.

По словам Гладкова, вчера, 11 марта, 300 человек, которые прибыли с территории Украины, отправились из Белгородской области в Липецкую.

Конечно, мы начинаем выступать как транзитный регион. Украинцы переправлялись как на своём транспорте, так и на автобусах. Были обеспечены всем необходимым, в том числе и питанием. Уверен, что в Липецкой области им будет оказан радушный приём.Вячеслав Гладков

Отметим, что в последнее время из ЛНР, ДНР и Украины в регион прибыло порядка 3 тыс. человек.

Напомним, что недавно под Белгородом на границе с Украиной развернули мобильный пункт временного размещения, в котором одновременно смогут переночевать 100 человек.

Также известно, что гуманитарные коридоры в сторону России будут открывать в одностороннем порядке ежедневно с 10 утра.

#Новости#Общество#Губернатор#Беженцы
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