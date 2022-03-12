300 беженцев уехали из Белгородской области в Липецкую

Posted 12 марта 2022, 06:22
Published 12 марта 2022, 06:22
Modified 1 декабря, 07:58
Updated 1 декабря, 07:58
По словам Гладкова, вчера, 11 марта, 300 человек, которые прибыли с территории Украины, отправились из Белгородской области в Липецкую.
Конечно, мы начинаем выступать как транзитный регион. Украинцы переправлялись как на своём транспорте, так и на автобусах. Были обеспечены всем необходимым, в том числе и питанием. Уверен, что в Липецкой области им будет оказан радушный приём.Вячеслав Гладков
Отметим, что в последнее время из ЛНР, ДНР и Украины в регион прибыло порядка 3 тыс. человек.
Напомним, что недавно под Белгородом на границе с Украиной развернули мобильный пункт временного размещения, в котором одновременно смогут переночевать 100 человек.
Также известно, что гуманитарные коридоры в сторону России будут открывать в одностороннем порядке ежедневно с 10 утра.