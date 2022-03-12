300 беженцев уехали из Белгородской области в Липецкую

Конечно, мы начинаем выступать как транзитный регион. Украинцы переправлялись как на своём транспорте, так и на автобусах. Были обеспечены всем необходимым, в том числе и питанием. Уверен, что в Липецкой области им будет оказан радушный приём.Вячеслав Гладков