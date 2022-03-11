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Posted 11 марта 2022, 09:01

Published 11 марта 2022, 09:01

Modified 1 декабря, 08:33

Updated 1 декабря, 08:33

В Белгороде появится 100-метровый стрелковый тир

11 марта 2022, 09:01
Сюжет
Строительство
В строительство объекта уже инвестировали около 80 млн рублей. Тир предложили построить члены областного Общества охотников и рыболовов. Аналогов объекту не будет во всём Черноземье, утверждают в пресс-службе регионального правительства.

100-метровый стрелковый тир построят в Белгородской области. Уже заключено соглашение с инвесторами, выделен участок для реализации проекта, в работы инвестировано около 80 млн рублей. Тир планируют оснастить пулеулавливателями и антирикошетными устройствами.

Объект предложили построить члены регионального Общества охотников и рыболовов. Проект по созданию тира направят в Фонд президентских грантов.

Аналогов тиру не будет во всём Черноземье, сообщают в областном правительстве. Посещать его смогут не только члены регионального Общества охотников и рыболовов, но и студенты, участники военно-патриотических объединений и казачьих обществ, спортсмены-стрелки, паралимпийцы и люди с ОВЗ.

Пока же в Белгороде работают два частных тира по 25 и 50 метров, а также три 50-метровых тира в школе ДОСААФ и учебных заведениях. Однако ни в одном из них нельзя использовать близкое к армейскому оружие.

#Новости#Общество#Строительство#Белгород
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