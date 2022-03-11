На ж/д вокзал в Белгороде будут запускать через досмотровый павильон

Posted 11 марта 2022, 06:40
Published 11 марта 2022, 06:40
Modified 1 декабря, 08:49
Updated 1 декабря, 08:49
На железнодорожном вокзале в Белгороде заработал павильон для досмотра. Теперь попасть на территорию вокзала и покинуть её можно только через этот павильон.
Объект будет работать круглосуточно. Пропускная способность пункта составляет от 1,6 тыс. до 2 тыс. человек в час. За день в среднем на осмотр поступает от 3 тыс. до 3,8 тыс. единиц ручной клади.
В павильоне есть рентгено-телевизионные установки, стационарные металлодетекторы, рентгеновские установки для досмотра багажа, аппаратура радиационного контроля. Для посетителей с ОВЗ имеется пандус и кнопка вызова работника вокзала.
Как объяснили в пресс-службе РЖД, павильон оборудовали в рамках комплексной программы по обеспечению транспортной безопасности. Для тех же целей ранее на территории вокзала установили двухметровые заборы. Решение оценили далеко не все белгородцы.