Губернатор Белгородской области ушёл из Instagram

Posted 11 марта 2022, 18:35
Published 11 марта 2022, 18:35
Modified 1 декабря, 07:46
Updated 1 декабря, 07:46
Глава региона опубликовал фотографию, где на его одежде изображена буква Z и хештег #СвоихНеБросаем, а также написал итоговый пост в своём Инстаграм.
«Не могу оставаться в стороне, когда вижу, что против России идёт информационная война. Платформа Meta, на которой базируются Facebook и Instagram, разрешила призывать к насилию в отношении наших ребят — российских солдат, а также одобрила призывы к убийству нашего президента! Русский язык многогранен, но чтобы подобрать цензурные слова для оценки происходящего, потребуется время. Его у нас нет», — написал Гладков.
Губернатор пригласил подписчиков на свои страницы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в свой телеграм-канал.
На следующей неделе Вячеслав Гладков планирует провести прямую линию в соцсетях, где постарается ответить на максимальное количество вопросов: «Я всегда с вами на связи. Вместе мы со всем справимся!»
Напомним, с 14 марта Инстаграм будут блокировать на территории России.