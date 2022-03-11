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Posted 11 марта 2022, 18:35

Published 11 марта 2022, 18:35

Modified 1 декабря, 07:46

Updated 1 декабря, 07:46

Губернатор Белгородской области ушёл из Instagram

11 марта 2022, 18:35
Сюжет
Губернатор
Вячеслав Гладков опубликовал последний пост в социальной сети. С 14 марта доступ к ней будут блокировать на территории России.

Глава региона опубликовал фотографию, где на его одежде изображена буква Z и хештег #СвоихНеБросаем, а также написал итоговый пост в своём Инстаграм.

«Не могу оставаться в стороне, когда вижу, что против России идёт информационная война. Платформа Meta, на которой базируются Facebook и Instagram, разрешила призывать к насилию в отношении наших ребят — российских солдат, а также одобрила призывы к убийству нашего президента! Русский язык многогранен, но чтобы подобрать цензурные слова для оценки происходящего, потребуется время. Его у нас нет», — написал Гладков.

Губернатор пригласил подписчиков на свои страницы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в свой телеграм-канал.

На следующей неделе Вячеслав Гладков планирует провести прямую линию в соцсетях, где постарается ответить на максимальное количество вопросов: «Я всегда с вами на связи. Вместе мы со всем справимся!»

Напомним, с 14 марта Инстаграм будут блокировать на территории России.

#Новости#Общество#Пост#Губернатор#Блокировка#Instagram#Вячеслав Гладков#Прощание
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