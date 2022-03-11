Губернатор Белгородской области ушёл из Instagram

«Не могу оставаться в стороне, когда вижу, что против России идёт информационная война. Платформа Meta, на которой базируются Facebook и Instagram, разрешила призывать к насилию в отношении наших ребят — российских солдат, а также одобрила призывы к убийству нашего президента! Русский язык многогранен, но чтобы подобрать цензурные слова для оценки происходящего, потребуется время. Его у нас нет», — написал Гладков.