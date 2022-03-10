«ВКонтакте» бьет рекорды по просмотрам видеоклипов

Posted 10 марта 2022, 17:38
Published 10 марта 2022, 17:38
Modified 9 декабря 2024, 16:02
Updated 9 декабря 2024, 16:02
Уточняется, что 8 марта просмотры видео в VK достигли отметки в 1,75 млрд, а просмотры клипов — 600 млн, пишет ria.ru.
Социальная сеть «ВКонтакте» предоставляет возможность популяризации контента на своих страницах как опытным блогерам, так и новичкам. Число пользователей платформы постоянно пополняется — за последние пару недель ежедневная аудитория соцсети увеличилась на 300 тысяч человек и продолжает расти. В частности, каждый день в VK регистрируется на 20% больше пользователей, чем было ранее. Согласно статистике за минувшие две недели на 20% выросло число добавлений в друзья и на 12% — количество звонков. Такая популярность социальной сети объясняется в том числе стартом масштабной программы поддержки авторов, благодаря которой последние получат стопроцентный доход от показа рекламы на платформе и смогут заработать порядка 600 млн рублей.
Также компания сообщила о запуске ряда мероприятий с призовым фондом 100 млн рублей. В частности, в честь Международного женского дня в «Клипах» проводится челлендж совместно с известными блогерами. Победители получат сто умных колонок «Маруся» и возможность снять совместные ролики с популярными авторами клипов.