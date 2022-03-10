Санкции против экс-губернатора и необычный обломок обсуждали белгородцы 10 марта

Posted 10 марта 2022, 16:00
Published 10 марта 2022, 16:00
Modified 1 декабря, 08:22
Updated 1 декабря, 08:22
В санкционный список ЕС попали 146 сенаторов Совета Федерации, которые голосовали за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДНР и ЛНР.
В этом перечне оказался и бывший губернатор Белгородской области Евгений Савченко. При этом другой сенатор от региона — Николай Рыжков — под санкции не попал.
Ограничения ранее ввели и в отношении депутатов-единороссов из Белгородской области: Наталии Полуяновой, Валерия Скруга, Андрея Скоча и Никиты Румянцева.
В Новом Осколе рыбаки обнаружили необычный металлический осколок. Кадры с находкой они опубликовали в Сети.
Правоохранители предположили, что это могла быть разгонная часть от боеприпаса, однако на территорию региона ничего не попадало. Сообщалось, что спецслужбы следят за ситуацией, причин для переживаний нет.
Данные об этом засекречены, сообщили в мэрии. При необходимости белгородцев проинформируют о способах и местах для укрытий. Сообщат об этом по системе оповещения.
В горадминистрации пояснили, что бомбоубежища предназначены для тех, кто продолжает работать в военное время. Для остальных используются укрытия: подвалы зданий, заглублённые помещения.