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Posted 10 марта 2022, 16:00

Published 10 марта 2022, 16:00

Modified 1 декабря, 08:22

Updated 1 декабря, 08:22

Санкции против экс-губернатора и необычный обломок обсуждали белгородцы 10 марта

10 марта 2022, 16:00
Сюжет
Санкции
Евросоюз включил в санкционный список Евгения Савченко, в Новом Осколе местные жители запечатлели обломок неизвестного объекта, а в мэрии Белгорода рассказали, как в городе обстоят дела с бомбоубежищами.

Санкции против Евгения Савченко

В санкционный список ЕС попали 146 сенаторов Совета Федерации, которые голосовали за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДНР и ЛНР.

В этом перечне оказался и бывший губернатор Белгородской области Евгений Савченко. При этом другой сенатор от региона — Николай Рыжков — под санкции не попал.

Ограничения ранее ввели и в отношении депутатов-единороссов из Белгородской области: Наталии Полуяновой, Валерия Скруга, Андрея Скоча и Никиты Румянцева.

Обломок неизвестного объекта

В Новом Осколе рыбаки обнаружили необычный металлический осколок. Кадры с находкой они опубликовали в Сети.

Правоохранители предположили, что это могла быть разгонная часть от боеприпаса, однако на территорию региона ничего не попадало. Сообщалось, что спецслужбы следят за ситуацией, причин для переживаний нет.

Где в Белгороде укрытия и бомбоубежища

Данные об этом засекречены, сообщили в мэрии. При необходимости белгородцев проинформируют о способах и местах для укрытий. Сообщат об этом по системе оповещения.

В горадминистрации пояснили, что бомбоубежища предназначены для тех, кто продолжает работать в военное время. Для остальных используются укрытия: подвалы зданий, заглублённые помещения.

Адреса бомбоубежищ жителям Белгорода сообщат в случае необходимости
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#Новости#Общество#Новый Оскол#Евгений Савченко#Санкции#Евросоюз#Белгород#Бомбоубежище#Укрытие
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