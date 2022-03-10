Гумкоридоры в сторону России будут ежедневно открывать с 10 утра

«Мы официально заявляем, что гуманитарные коридоры в сторону Российской Федерации будут в одностороннем порядке, без всяких согласований открываться теперь ежедневно с 10 часов утра, а на других направлениях по согласованию с украинской стороной. На подконтрольных Вооружённым силам России территориях мы гарантируем обеспечение полной безопасности», — из сообщения Минобороны РФ.