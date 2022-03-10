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Гумкоридоры в сторону России будут ежедневно открывать с 10 утра

10 марта 19:49
Фото: Бел.Ру
Российская сторона будет открывать на Украине гуманитарные коридоры в одностороннем порядке. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
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Беженцы

Как сообщает Минобороны РФ, Россия планирует ежедневно и без согласований открывать гумкоридоры на Украине.

«Мы официально заявляем, что гуманитарные коридоры в сторону Российской Федерации будут в одностороннем порядке, без всяких согласований открываться теперь ежедневно с 10 часов утра, а на других направлениях по согласованию с украинской стороной. На подконтрольных Вооружённым силам России территориях мы гарантируем обеспечение полной безопасности», — из сообщения Минобороны РФ.

Напомним, что на границе с Украиной под Белгородом развернули мобильный пункт временного размещения. В ПВР одновременно смогут разместиться 100 человек.

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#Новости#Беженцы#Гуманитарный коридор#Пункт#Общество
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