Что за громкие звуки в небе слышат белгородцы

Ещё в 2007 году ответ на вопрос, что гремит в небе, если намёка на грозу нет, дали в ТВ-программе «Галилео». Об актуальном для белгородцев выпуске вспомнили в паблике «Короча наизнанку».

С начала зимы жители региона не раз слышали странные звуки в небе, чем-то напоминающие гром. На это белгородцы жаловались в соцсетях, в некоторых случаях поднимая панику. В группе «Короча наизнанку» во «ВКонтакте» на фоне сложившейся обстановки вспомнили выпуск ТВ-программы «Галилео». Ещё в 2007 году в сюжете ответили на вопрос, что означают похожие на гром звуки в небе, если нет ни одного намёка на грозу. Этот звук — преодоление самолётом звукового барьера. На дозвуковой скорости звук от самолёта распространяется равномерно. Когда самолёт разгоняется быстрее, звуковые волны уплотняются, создавая ударную волну. С увеличением скорости волна принимает форму конуса, и чем скорость больше, тем конус становится острее. Ударная волна постоянно сопровождает сверхзвуковой самолёт. Крайне редко при определённых условиях этот конус можно даже увидеть.из выпуска «Галилео» Сначала можно не услышать звук самолётов, которые поднялись с аэродрома. Только спустя время раздастся что-то похожее на хлопок. Отметим, что последний раз на хлопок белгородцы жаловались 5 марта. Громкий хлопок раздался в районе улицы Везельской. Правда, в этом случае его сопровождали вспышка в небе и облако дыма. После инцидента улицу на время оцепили. Среди людей пострадавших не было, повредился только дом.