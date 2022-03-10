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Белгородцы жалуются на полупустые полки в «Магнит Косметик»

10 марта 11:34
Фото: «Бел.Ру»
Читательница сообщила, что в одном из магазинов сети не смогла купить памперсы нужного размера. Ценников рядом с полками в некоторых случаев не было, сообщила белгородка редакции «Бел.Ру».

Жительница Белгорода прислала в редакцию фото, сделанное в магазине «Магнит Косметик» на улице Макаренко. 9 марта девушка увидела в магазине полупустые полки, ценников рядом тоже не оказалось.

По словам читательницы, уже вчера она не смогла найти памперсы нужного размера.

Продавцы обещают очередной рост цен. Смогла кое-что купить по баснословной цене. Памперсов нужного размера уже не было. К чему готовиться? Если уже так. Это бизнесмены перестраховываются? Или всё уже настолько плохо?жительница Белгорода

Ещё 8 марта стало известно, что Procter& Gamble планирует сократить ассортимент выпускаемой продукции в России. В компанию входят бренды различных товаров: детские (Pampers), товары для стирки (Ariel, Tide, «Миф», Lenor), средства для бритья (Gillette, Venus) и женской гигиены (Always, Tampax, Naturella), шампуни Head & Shoulders и Pantene, зубная паста Blend-a-Med, а также Fairy, Mr. Proper и другие.

Как сообщает РБК, компания в своём письме к сотрудникам пояснила, что основные товары для здоровья и гигиены всё же останутся. Уточнений, какие именно товары, не было.

Экспорт своей продукции решила приостановить и компания Unilever. Она объединяет бренды товаров бытовой химии (Domestos, Cif), средств гигиены (Axe, Camay, Clear, Dove, Rexona, «Чистая линия», «Бархатные ручки», «Лесной бальзам») и даже продуктов питания (мороженое «Инмарко», «Экзо», «Золотой стандарт»). Сообщалось, что британская компания приостанавливает импорт и экспорт продукции из России и в неё.

Временно закроет свои магазины в РФ и перестанет продавать продукцию в собственных онлайн-магазинах и производитель косметики L’Oreal (L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York и другие).

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