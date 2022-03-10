Адреса бомбоубежищ жителям Белгорода сообщат в случае необходимости

Posted 10 марта 2022, 06:07
Published 10 марта 2022, 06:07
Modified 1 декабря, 08:06
Updated 1 декабря, 08:06
Как отметили в администрации, в соответствии с приказом МЧС от 1999 года, бомбоубежища создаются для укрытия «наибольшей работающей смены» организаций и предприятий, которые продолжают функционировать в военное время.
Для укрытия работников организаций, прекращающих работу в военное время, а также остального неработающего населения используются укрытия. В качестве укрытий могут быть использованы любые заглублённые помещения, подвалы зданий.Из ответа мэрии
Укрытия должны защищать население от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, от поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушений верхних этажей зданий.
Информация о бомбоубежищах и укрытиях засекречена. О способах и местах для укрытий в случае необходимости местных жителей проинформируют по системе оповещения.
Напомним, в феврале мы писали о том, что в Белгороде продают бомбоубежище на сайте объявлений. Его стоимость составляла 32,5 млн рублей. Также жителям региона предлагали построить бункер за 10 млн рублей. Помещение должно было защитить жителей региона от сейсмической взрывной и тепловой волны.