Адреса бомбоубежищ жителям Белгорода сообщат в случае необходимости

Напомним, в феврале мы писали о том, что в Белгороде продают бомбоубежище на сайте объявлений. Его стоимость составляла 32,5 млн рублей. Также жителям региона предлагали построить бункер за 10 млн рублей. Помещение должно было защитить жителей региона от сейсмической взрывной и тепловой волны.