В Белгородской области создали регионального организатора пассажирских перевозок

Что касается «Белгородцентравто», то организация действует в регионе с 1998 года. Расположена она по адресу: Белгород, ул. Дегтярёва, 10в, офис № 5. Основной вид деятельности — сертификация продукции, услуг и организаций. На сайте указано, что она также проводит экспертное заключение техсостояния транспортного средства и осуществляет образовательную деятельность. Обязанности директора исполняет Максим Шатерников.