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Posted 9 марта 2022, 11:32

Published 9 марта 2022, 11:32

Modified 1 декабря, 08:45

Updated 1 декабря, 08:45

В Белгородской области создали регионального организатора пассажирских перевозок

9 марта 2022, 11:32
Сюжет
Эксклюзив
Основной целью новой организации станет выполнение госфункций по организации регулярных перевозок автобусами на маршрутах Белгородской агломерации, следует из документа регионального правительства. Указаны в распоряжении и детали появления учреждения.

В регионе появилось государственное казённое учреждение «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области». В распоряжении указано, что создали его путём изменения типа и наименования областного государственного автономного учреждения «Центр экспертизы на автомобильном транспорте "Белгородцентравто"».

Основной целью ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» указано выполнение госфункций по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами и электрическим транспортом на маршрутах Белгорода и Белгородского района. Предельная штатная численность работников нового учреждения составит 35 человек.

Учредителем ОПП Белгородской области станет региональное министерство автомобильных дорог и транспорта. До апреля текущего года ведомству предстоит в том числе назначить начальника учреждения.

Напомним, что в областном центре ранее действовало муниципальное казённое учреждение «Организатор пассажирских перевозок г. Белгорода», его учредителем был департамент городского хозяйства. Указывалось, что организация создавалась для «обеспечения бесперебойной работы транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров по маршрутам регулярных перевозок».

ОПП г. Белгорода создали в 2017 году. Однако уже в 2019 году организацию ликвидировали.

Что касается «Белгородцентравто», то организация действует в регионе с 1998 года. Расположена она по адресу: Белгород, ул. Дегтярёва, 10в, офис № 5. Основной вид деятельности — сертификация продукции, услуг и организаций. На сайте указано, что она также проводит экспертное заключение техсостояния транспортного средства и осуществляет образовательную деятельность. Обязанности директора исполняет Максим Шатерников.

#Новости#Общество#Белгородская область#Эксклюзив#Автобус по расписанию#Пассажирские перевозки#Организатор пассажирских перевозок Белгородской области
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