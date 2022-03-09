Украинские военные завезли под Харьков около 80 тонн аммиака

Posted 9 марта 2022, 18:48
Published 9 марта 2022, 18:48
Modified 1 декабря, 08:35
Updated 1 декабря, 08:35
Федеральное ведомство заявило, что ночью 9 марта украинские военные завезли в населённый пункт Золочев под Харьковом около 80 тонн аммиака. Представитель Минобороны Игорь Конашенков назвал это провокацией.
По его мнению, украинская сторона может попытаться обвинить Россию в применении химического оружия.
По словам жителей Золочева, которые выехали за его пределы, ВСУ учили их правилам поведения при химической атаке.
Это не первая провокация, о которой сообщают в Минобороны. Ранее стало известно, что украинская Служба безопасности и боевики могут подорвать ядерный реактор в Харькове и обвинить в этом Россию.
Также ВСУ хотели установить системы и начать стрелять по российским военным из частного сектора, чтобы вызвать ответный огонь по жилым кварталам. Тогда в Министерстве заявили, что запись провокации украинская сторона планировала передать западным журналистам.