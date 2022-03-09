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Posted 9 марта 2022, 18:48

Published 9 марта 2022, 18:48

Modified 1 декабря, 08:35

Updated 1 декабря, 08:35

Украинские военные завезли под Харьков около 80 тонн аммиака

9 марта 2022, 18:48
Сюжет
Харьков
В Минобороны считают, что ВСУ готовят провокацию с использованием отравляющих веществ для обвинения России в применении химоружия.

Федеральное ведомство заявило, что ночью 9 марта украинские военные завезли в населённый пункт Золочев под Харьковом около 80 тонн аммиака. Представитель Минобороны Игорь Конашенков назвал это провокацией.

По его мнению, украинская сторона может попытаться обвинить Россию в применении химического оружия.

По словам жителей Золочева, которые выехали за его пределы, ВСУ учили их правилам поведения при химической атаке.

Это не первая провокация, о которой сообщают в Минобороны. Ранее стало известно, что украинская Служба безопасности и боевики могут подорвать ядерный реактор в Харькове и обвинить в этом Россию.

Также ВСУ хотели установить системы и начать стрелять по российским военным из частного сектора, чтобы вызвать ответный огонь по жилым кварталам. Тогда в Министерстве заявили, что запись провокации украинская сторона планировала передать западным журналистам.

#Новости#Украина#Россия#Харьков#Военные#Минобороны
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