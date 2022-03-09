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Posted 9 марта 2022, 07:54

Published 9 марта 2022, 07:54

Modified 1 декабря, 08:52

Updated 1 декабря, 08:52

Россияне начали продавать еду из McDonald’s на «Авито»

9 марта 2022, 07:54
Вчера, 8 марта, McDonald’s объявил о прекращении работы в России. Некоторые россияне решили на этом подзаработать — на сайте объявлений они выставили на продажу продукцию ресторана.

В Курске на продажу выставили бумажный стакан из McDonald’s. Этот товар продавец оценил в 3499 рублей. Помимо этого, в Курске решили продать набор чикенбургеров, чизбургеров и картофель фри. Такая покупка обойдётся в 85 тыс. рублей.

Ещё несколько объявлений нашла редакция Go31. Так, вчера, 8 марта, сразу же после объявления о закрытии ресторанов, на сайте объявлений выставили вишнёвый пирожок из McDonald’s за 5 тыс. рублей, два пакетика сахара за 1 млн рублей, а также два пакета еды из ресторана за 45 тыс. рублей.

Напомним, о временном прекращении работы в России компания McDonald’s объявила на своём официальном сайте. McDonald’s закроет все 850 заведений в стране. В компании также пообещали сохранить зарплату 62 тысячам сотрудников из России.

Когда возобновится работа ресторанов, пока неизвестно.

#Новости#Общество#Продажа#Ресторан#Авито#Объявления
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