Россияне начали продавать еду из McDonald’s на «Авито»

Ещё несколько объявлений нашла редакция Go31. Так, вчера, 8 марта, сразу же после объявления о закрытии ресторанов, на сайте объявлений выставили вишнёвый пирожок из McDonald’s за 5 тыс. рублей, два пакетика сахара за 1 млн рублей, а также два пакета еды из ресторана за 45 тыс. рублей.