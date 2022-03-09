Россияне начали продавать еду из McDonald’s на «Авито»

Posted 9 марта 2022, 07:54
Published 9 марта 2022, 07:54
Modified 1 декабря, 08:52
Updated 1 декабря, 08:52
В Курске на продажу выставили бумажный стакан из McDonald’s. Этот товар продавец оценил в 3499 рублей. Помимо этого, в Курске решили продать набор чикенбургеров, чизбургеров и картофель фри. Такая покупка обойдётся в 85 тыс. рублей.
Ещё несколько объявлений нашла редакция Go31. Так, вчера, 8 марта, сразу же после объявления о закрытии ресторанов, на сайте объявлений выставили вишнёвый пирожок из McDonald’s за 5 тыс. рублей, два пакетика сахара за 1 млн рублей, а также два пакета еды из ресторана за 45 тыс. рублей.
Напомним, о временном прекращении работы в России компания McDonald’s объявила на своём официальном сайте. McDonald’s закроет все 850 заведений в стране. В компании также пообещали сохранить зарплату 62 тысячам сотрудников из России.
Когда возобновится работа ресторанов, пока неизвестно.