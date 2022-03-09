Под Белгородом росгвардейцы нашли потерявшегося ребёнка

Posted 9 марта 2022, 14:59
Published 9 марта 2022, 14:59
Modified 1 декабря, 08:54
Updated 1 декабря, 08:54
В Волоконовке пропал 12-летний мальчик. Ребёнок вечером отправился гулять, но не вернулся домой. Родители школьника обратились в полицию.
После обращения родителей сотрудники Росгвардии отправились на поиски мальчика. Ребёнка обнаружили на улице Ленина. Школьника отправили в отдел полиции, после чего он вернулся домой.
Напомним, в октябре прошлого года в Губкинском городском округе пропал подросток. 15-летний юноша тогда ушёл из дома и не вернулся. Его удалось найти почти спустя неделю поисков.