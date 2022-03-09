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Posted 9 марта 2022, 14:59

Published 9 марта 2022, 14:59

Modified 1 декабря, 08:54

Updated 1 декабря, 08:54

Под Белгородом росгвардейцы нашли потерявшегося ребёнка

9 марта 2022, 14:59
12-летний мальчик ушёл вечером на прогулку и не вернулся домой. Родители школьника обратились в полицию. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

В Волоконовке пропал 12-летний мальчик. Ребёнок вечером отправился гулять, но не вернулся домой. Родители школьника обратились в полицию.

После обращения родителей сотрудники Росгвардии отправились на поиски мальчика. Ребёнка обнаружили на улице Ленина. Школьника отправили в отдел полиции, после чего он вернулся домой.

Напомним, в октябре прошлого года в Губкинском городском округе пропал подросток. 15-летний юноша тогда ушёл из дома и не вернулся. Его удалось найти почти спустя неделю поисков.

#Новости#Общество#Росгвардия#Волоконовка#Пропал ребёнок
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