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Posted 9 марта 2022, 07:19

Published 9 марта 2022, 07:19

Modified 1 декабря, 08:40

Updated 1 декабря, 08:40

Из-за санкций импортное оборудование в белгородских больницах могут заменить

9 марта 2022, 07:19
Сюжет
Медицина
По мнению губернатора, с этой проблемой столкнутся во многих регионах страны. Что касается лекарств, то ранее власти заявляли о полном обеспечении препаратами, которые были на рынке в 2021 году.

На оперсовещании 9 марта глава Белгородской области Вячеслав Гладков высказался о ситуации с импортными товарами в сфере здравоохранения. Например, заграничные лекарства необходимы детям-диабетикам. Губернатор отметил, что регион должен обеспечить весь необходимый объём расходных материалов.

В целом, по словам Гладкова, жалобы на некачественное лекарственное обеспечение среди льготной категории граждан практически сведены к нулю.

Что касается оборудования, то губернатор поручил главе регионального минздрава Андрею Иконникову при возникновении проблем с комплектацией импортным оборудованием искать замену, вероятно, у российских производителей.

С такой проблемой сейчас столкнутся многие регионы. Запрос на оборудование большой. Мне нужно, чтобы оно пришло и было запущено в работу. Не ждите у моря погоды. Чётко отрабатывайте с поставщиками, чтобы не получились жалобы, что он подвёл. Вячеслав Гладков

Сам министр здравоохранения Андрей Иконников ранее отмечал, что область получит только те импортные препараты, которые торговались на рынке в 2021 году. То, что начали продавать в 2022-м, область приобрести, вероятно, не сможет.

#Новости#Белгородская область#Медицина#Лекарства#Губернатор#Эксклюзив#Вячеслав Гладков
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