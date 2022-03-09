Из-за санкций импортное оборудование в белгородских больницах могут заменить

Posted 9 марта 2022, 07:19
Published 9 марта 2022, 07:19
Modified 1 декабря, 08:40
Updated 1 декабря, 08:40
На оперсовещании 9 марта глава Белгородской области Вячеслав Гладков высказался о ситуации с импортными товарами в сфере здравоохранения. Например, заграничные лекарства необходимы детям-диабетикам. Губернатор отметил, что регион должен обеспечить весь необходимый объём расходных материалов.
В целом, по словам Гладкова, жалобы на некачественное лекарственное обеспечение среди льготной категории граждан практически сведены к нулю.
Что касается оборудования, то губернатор поручил главе регионального минздрава Андрею Иконникову при возникновении проблем с комплектацией импортным оборудованием искать замену, вероятно, у российских производителей.
С такой проблемой сейчас столкнутся многие регионы. Запрос на оборудование большой. Мне нужно, чтобы оно пришло и было запущено в работу. Не ждите у моря погоды. Чётко отрабатывайте с поставщиками, чтобы не получились жалобы, что он подвёл. Вячеслав Гладков
Сам министр здравоохранения Андрей Иконников ранее отмечал, что область получит только те импортные препараты, которые торговались на рынке в 2021 году. То, что начали продавать в 2022-м, область приобрести, вероятно, не сможет.