Из-за санкций импортное оборудование в белгородских больницах могут заменить

С такой проблемой сейчас столкнутся многие регионы. Запрос на оборудование большой. Мне нужно, чтобы оно пришло и было запущено в работу. Не ждите у моря погоды. Чётко отрабатывайте с поставщиками, чтобы не получились жалобы, что он подвёл. Вячеслав Гладков