Гладков рассказал, куда пропали синие автобусы ЕТК

Posted 9 марта 2022, 06:39
Published 9 марта 2022, 06:39
Modified 1 декабря, 08:42
Updated 1 декабря, 08:42
3 марта жители Белгорода столкнулись с транспортным коллапсом — с улиц пропали новые автобусы ЕТК, вместо них на остановки приезжали переполненные пазики. Как рассказал во время оперсовещания правительства 9 марта Вячеслав Гладков, автобусы направили к границе для перевозки беженцев с Украины.
Были два дня, когда наблюдались перебои в движении из-за недостаточного количества автобусов. Это произошло из-за того, что мы как приграничный регион были вынуждены направить часть транспорта на подготовку к эвакуации жителей Украины, в том числе студентов. Оперативно выделить большое количество транспорта без ущерба для Белгородской агломерации, к сожалению, не удалось.Вячеслав Гладков
Также Гладков подчеркнул, что исправить ситуацию в работе общественного транспорта помогут новые белые автобусы: «Я надеюсь, что после того, как мы введём 100 автобусов, которые нам удалось приобрести, не будет проблем и ухудшения в работе общественного транспорта, вне зависимости от ситуации».
Напомним, новые белые автобусы ЕТК выехали на маршруты 3 марта. В феврале в областной центр поступило 100 таких автобусов.