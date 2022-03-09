Гладков рассказал, куда пропали синие автобусы ЕТК

Были два дня, когда наблюдались перебои в движении из-за недостаточного количества автобусов. Это произошло из-за того, что мы как приграничный регион были вынуждены направить часть транспорта на подготовку к эвакуации жителей Украины, в том числе студентов. Оперативно выделить большое количество транспорта без ущерба для Белгородской агломерации, к сожалению, не удалось.Вячеслав Гладков