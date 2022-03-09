bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 марта 2022, 18:29

Published 9 марта 2022, 18:29

Modified 18 сентября 2022, 14:52

Updated 18 сентября 2022, 14:52

Авторы соцсети «ВКонтакте» заработают около 600 млн рублей за месяц

Авторы соцсети «ВКонтакте» заработают около 600 млн рублей за месяц

9 марта 2022, 18:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Социальная сеть «ВКонтакте» запускает масштабную акцию, направленную на поддержку блогеров, в рамках которой авторы получат все сто процентов дохода от инструментов монетизации. Крупнейшая в истории соцсети программа поощрения профессиональных авторов стартует уже в ближайшие дни и будет действовать до 10 апреля.

В последнее время в соцсети «ВКонтакте» отмечен резкий рост активности аудитории и количества пользователей, которые стали чаще общаться между собой, просматривать контент и читать больше материалов. «Клипы ВКонтакте» также сообщили о двукратном увеличении числа просмотров и загрузок новых видеороликов, пишет NewsNN.ru. В VK отметили, что за весь период действия новой программы авторы смогут заработать порядка шестисот миллионов рублей, используя такие инструменты монетизации соцсети, как партнерская программа, маркет-платформа, монетизация видео и VK Donut.

Как рассказала СЕО-специалист VK Марина Краснова, в связи со всплеском активности блогеров администрация соцсети пришла к выводу о необходимости максимальной поддержки создателей контента на платформе. По ее словам, «ВКонтакте» предлагает большое количество инструментов для создания, продвижения и монетизации контента, а новая программа поможет его авторам еще результативнее общаться с подписчиками и делиться информацией.

Социальная сеть «ВКонтакте» представляет собой крупнейшую площадку в России для создания и продвижения различного контента. Каждый год здесь публикуется более 5,6 млрд записей, клипов, видео- и аудиороликов, историй. Сеть развивает ряд инструментов для авторов и пабликов, включая новостные ленты и рекомендации, партнерскую и грантовую программы и другие сервисы. Подробнее со всеми инструментами VK можно ознакомиться по ссылке.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика