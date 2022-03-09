Авторы соцсети «ВКонтакте» заработают около 600 млн рублей за месяц

Posted 9 марта 2022, 18:29
Published 9 марта 2022, 18:29
Modified 18 сентября 2022, 14:52
Updated 18 сентября 2022, 14:52
В последнее время в соцсети «ВКонтакте» отмечен резкий рост активности аудитории и количества пользователей, которые стали чаще общаться между собой, просматривать контент и читать больше материалов. «Клипы ВКонтакте» также сообщили о двукратном увеличении числа просмотров и загрузок новых видеороликов, пишет NewsNN.ru. В VK отметили, что за весь период действия новой программы авторы смогут заработать порядка шестисот миллионов рублей, используя такие инструменты монетизации соцсети, как партнерская программа, маркет-платформа, монетизация видео и VK Donut.
Как рассказала СЕО-специалист VK Марина Краснова, в связи со всплеском активности блогеров администрация соцсети пришла к выводу о необходимости максимальной поддержки создателей контента на платформе. По ее словам, «ВКонтакте» предлагает большое количество инструментов для создания, продвижения и монетизации контента, а новая программа поможет его авторам еще результативнее общаться с подписчиками и делиться информацией.
Социальная сеть «ВКонтакте» представляет собой крупнейшую площадку в России для создания и продвижения различного контента. Каждый год здесь публикуется более 5,6 млрд записей, клипов, видео- и аудиороликов, историй. Сеть развивает ряд инструментов для авторов и пабликов, включая новостные ленты и рекомендации, партнерскую и грантовую программы и другие сервисы. Подробнее со всеми инструментами VK можно ознакомиться по ссылке.