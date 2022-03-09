Авторы соцсети «ВКонтакте» заработают около 600 млн рублей за месяц

В последнее время в соцсети «ВКонтакте» отмечен резкий рост активности аудитории и количества пользователей, которые стали чаще общаться между собой, просматривать контент и читать больше материалов. «Клипы ВКонтакте» также сообщили о двукратном увеличении числа просмотров и загрузок новых видеороликов, пишет NewsNN.ru. В VK отметили, что за весь период действия новой программы авторы смогут заработать порядка шестисот миллионов рублей, используя такие инструменты монетизации соцсети, как партнерская программа, маркет-платформа, монетизация видео и VK Donut.