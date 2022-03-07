Клипы «ВКонтакте» демонстрируют двукратный рост активности

Общение и обмен положительными эмоциями в настоящий момент имеют большую актуальность. «ВКонтакте» приветствует новых пользователей и блогеров, которые отдают ей предпочтение. В разделе «Клипы» запускаются новые яркие и увлекательные активности с общим призовым фондом 100 миллионов рублей.