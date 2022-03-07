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Posted 7 марта 2022, 16:35

Published 7 марта 2022, 16:35

Modified 18 сентября 2022, 14:52

Updated 18 сентября 2022, 14:52

Клипы «ВКонтакте» демонстрируют двукратный рост активности

Клипы «ВКонтакте» демонстрируют двукратный рост активности

7 марта 2022, 16:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Двукратное увеличение числа просмотров и загрузок новых роликов наблюдается в «Клипах» соцсети «ВКонтакте».

Фиксируются массовые регистрации авторов контента со сторонних платформ, а также рост активности клиперов, которые давно имеют собственные аккаунты в VK, пишет ТАСС.

Общение и обмен положительными эмоциями в настоящий момент имеют большую актуальность. «ВКонтакте» приветствует новых пользователей и блогеров, которые отдают ей предпочтение. В разделе «Клипы» запускаются новые яркие и увлекательные активности с общим призовым фондом 100 миллионов рублей.

#Новости#Общество
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