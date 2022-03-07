Клипы «ВКонтакте» демонстрируют двукратный рост активности

Posted 7 марта 2022, 16:35
Published 7 марта 2022, 16:35
Modified 18 сентября 2022, 14:52
Updated 18 сентября 2022, 14:52
Фиксируются массовые регистрации авторов контента со сторонних платформ, а также рост активности клиперов, которые давно имеют собственные аккаунты в VK, пишет ТАСС.
Общение и обмен положительными эмоциями в настоящий момент имеют большую актуальность. «ВКонтакте» приветствует новых пользователей и блогеров, которые отдают ей предпочтение. В разделе «Клипы» запускаются новые яркие и увлекательные активности с общим призовым фондом 100 миллионов рублей.