bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта 2022, 12:32

Published 6 марта 2022, 12:32

Modified 1 декабря, 08:54

Updated 1 декабря, 08:54

В Белгороде задержали участников несогласованной акции

6 марта 2022, 12:32
Люди собрались на главной площади города с шарами. Они изображали знак сердца руками. Спустя время их начали задерживать. Одной женщине вызвали скорую помощь.

6 марта в Белгороде на Соборной площади прошла несогласованная акция. Небольшая группа участников стояла с белыми и голубыми шарами, изображая знак сердца руками. Здесь же находились полицейские в штатском.

Видео с места событий снимал журналист «Фонаря». Одна из участниц акции заявила, что правоохранителей было в четыре раза больше, чем самих собравшихся. К слову, судя по снятым роликам, в акции принимали участие преимущественно женщины.

Спустя время на площади начались задержания. Редакция сообщила, что, по словам полиции, задерживали людей по ориентировкам. Одна из участниц оказалась на асфальте. Сказала, что ей стало плохо с сердцем. Находящийся рядом полицейский заявил, что женщина просто прилегла полежать. Ей вызвали скорую. В то же время сюда прибыл муж пострадавшей и заявил, что у неё есть родственники на Украине.

После приезда медиков акция завершилась, задержания прекратились. Пострадавшая смогла сама подняться и дойти до кареты медиков. По словам «Фонаря», полицейские в штатском хотели поехать с ней, но медработники не разрешили.

Напомним, что 27 февраля в Белгороде прошёл одиночный пикет. Участника задержали, а снимавших всё происходящее журналистов обвинили в создании фейков. В этот же день на этом же месте состоялся несогласованный пикет в поддержку российских военных. Однако на эту незаконную акцию правоохранители никак не реагировали.

#Новости#Видео#Общество#Соборная площадь#Задержания
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика