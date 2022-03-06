В Белгороде задержали участников несогласованной акции

Спустя время на площади начались задержания. Редакция сообщила, что, по словам полиции, задерживали людей по ориентировкам. Одна из участниц оказалась на асфальте. Сказала, что ей стало плохо с сердцем. Находящийся рядом полицейский заявил, что женщина просто прилегла полежать. Ей вызвали скорую. В то же время сюда прибыл муж пострадавшей и заявил, что у неё есть родственники на Украине.