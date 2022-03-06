В Белгороде задержали участников несогласованной акции

Posted 6 марта 2022, 12:32
Published 6 марта 2022, 12:32
Modified 1 декабря, 08:54
Updated 1 декабря, 08:54
6 марта в Белгороде на Соборной площади прошла несогласованная акция. Небольшая группа участников стояла с белыми и голубыми шарами, изображая знак сердца руками. Здесь же находились полицейские в штатском.
Видео с места событий снимал журналист «Фонаря». Одна из участниц акции заявила, что правоохранителей было в четыре раза больше, чем самих собравшихся. К слову, судя по снятым роликам, в акции принимали участие преимущественно женщины.
Спустя время на площади начались задержания. Редакция сообщила, что, по словам полиции, задерживали людей по ориентировкам. Одна из участниц оказалась на асфальте. Сказала, что ей стало плохо с сердцем. Находящийся рядом полицейский заявил, что женщина просто прилегла полежать. Ей вызвали скорую. В то же время сюда прибыл муж пострадавшей и заявил, что у неё есть родственники на Украине.
После приезда медиков акция завершилась, задержания прекратились. Пострадавшая смогла сама подняться и дойти до кареты медиков. По словам «Фонаря», полицейские в штатском хотели поехать с ней, но медработники не разрешили.
Напомним, что 27 февраля в Белгороде прошёл одиночный пикет. Участника задержали, а снимавших всё происходящее журналистов обвинили в создании фейков. В этот же день на этом же месте состоялся несогласованный пикет в поддержку российских военных. Однако на эту незаконную акцию правоохранители никак не реагировали.