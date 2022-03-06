Как будут работать карты Visa и Mastercard в России до истечения срока действия

В настоящее время все операции по картам Visa и Mastercard в России доступны. Клиенты могут, как и раньше, расплачиваться за покупки внутри страны, переводить деньги и выполнять операции в банкоматах. Это возможно потому, что на территории России все платежи проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платёжных решений.