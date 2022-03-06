Как будут работать карты Visa и Mastercard в России до истечения срока действия

Россияне, у которых есть банковские карты платёжных систем Visa и Mastercard, смогут ими пользоваться в штатном режиме, но до тех пор, пока не истечёт срок их действия.
После этого придётся перевыпускать карты и использовать другую платёжную систему — «Мир». Клиенту идти в банк самостоятельно не нужно. Всё произойдёт автоматически.
В настоящее время все операции по картам Visa и Mastercard в России доступны. Клиенты могут, как и раньше, расплачиваться за покупки внутри страны, переводить деньги и выполнять операции в банкоматах. Это возможно потому, что на территории России все платежи проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платёжных решений.
Все средства на счетах россиян остались в сохранности. При этом оплачивать покупки в зарубежных интернет-магазинах уже не получится. Также после приостановки работы Mastercard и Visa в России не получится перевести средства за границу.
Что касается карты «Мир», её можно выпустить как на пластиковом носителе, так и в цифровом виде.
В настоящее время картой «Мир» можно расплачиваться в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
Как прокомментировали «Бел.Ру» в Сбере, сейчас Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир» — UnionPay. О сроках запуска сообщат дополнительно.