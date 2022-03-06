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Автопробег в поддержку армии России прошёл в Белгороде и в районе

6 марта 13:13
Фото: Бел.Ру
6 марта в областном центре состоялись минимум два автопробега в поддержку спецоперации на Украине.

Люди с флагами Российской Федерации и с изображённым знаком Z проехались на автомобилях по городу. Колонну заметили в районе музея-диорамы и у «СитиМолла». Такую же колонну видели в посёлке Северном Белгородского района.

Напомним, что специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. О ней сообщил президент РФ Владимир Путин. С того дня в областном центре прошло уже несколько несогласованных акций за мир и такие же акции, но в поддержку армии РФ. На участников последней правоохранители не обращали внимания, а вот остальных задерживали.

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