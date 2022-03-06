Автопробег в поддержку армии России прошёл в Белгороде и в районе

Напомним, что специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. О ней сообщил президент РФ Владимир Путин. С того дня в областном центре прошло уже несколько несогласованных акций за мир и такие же акции, но в поддержку армии РФ. На участников последней правоохранители не обращали внимания, а вот остальных задерживали.