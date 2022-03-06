80-летняя женщина погибла в ДТП в Белгородской области

Молодой водитель на ВАЗ-2115 в Прохоровском районе не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом с прицепом. Произошло это в 11:40. Травмировался лишь мужчина, управлявший «пятнадцатой». Почти в этот же время, но в Белгороде 27-летний мужчина на ул. Волчанской превысил скорость. На своём Renault он выехал на встречку и столкнулся с Chevrolet Niva. В этой аварии травмы получили водитель «Нивы» и пассажирка «Рено».