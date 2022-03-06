80-летняя женщина погибла в ДТП в Белгородской области

Вечером 5 марта в Ракитянском районе произошло смертельное ДТП. 57-летняя женщина за рулём Renault Sandero не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-2114. Из-за полученных травм пассажирка иномарки погибла на месте аварии. Женщине было 80 лет. 34-летняя водитель отечественного авто травмировалась, но осталась жива.
Всего в субботу на дорогах региона произошло семь ДТП с пострадавшими. В Старом Осколе водитель автобуса поворачивал на разрешающий сигнал светофора и наехал на пешехода, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В этот же день на трассе в Осколе водитель иномарки не выдержал безопасное расстояние и врезался в КамАЗ. В этих ДТП не было летальных исходов, но были пострадавшие.
В Борисовском районе в первую субботу марта мужчина 68 лет решил перейти дорогу вне пешеходного перехода. Это закончилось аварией — его сбил автолюбитель на Ford Kuga. Пешеход получил телесные повреждения.
В Валуйском горокруге 29-летняя женщина на иномарке обгоняла машину и столкнулась на встречке с Chery Tiggo и КамАЗом. Из-за этого Chery вылетела на полосу встречного движения, в машину врезалась ещё одна иномарка. В итоге ДТП с четырьмя авто пострадала водитель 29 лет, совершавшая обгон.
Молодой водитель на ВАЗ-2115 в Прохоровском районе не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом с прицепом. Произошло это в 11:40. Травмировался лишь мужчина, управлявший «пятнадцатой». Почти в этот же время, но в Белгороде 27-летний мужчина на ул. Волчанской превысил скорость. На своём Renault он выехал на встречку и столкнулся с Chevrolet Niva. В этой аварии травмы получили водитель «Нивы» и пассажирка «Рено».