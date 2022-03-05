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В Росстандарте рассказали о качестве топлива на белгородских заправках

5 марта 05:15
Фото: ИА Бел.Ру
Как сообщили в ЦМТУ Росстандарта редакции «Бел.Ру», в 2021 году ведомство провело 88 проверок топлива на заправках Белгородской области, на нескольких АЗС нашли нарушения.

Проверкой топлива на региональных заправках занимается Инспекция по Белгородской и Курской областям ЦМТУ Росстандарта. В прошлом году Инспекция провела 88 проверок на заправках области. Специалисты проверили нефтебазы АО «Белгороднефтепродукт» (входит в ПАО «НК „Роснефть“»), заправки АО «Осколнефтеснаб», ООО «Лукойл-Югнефтепродукт», АО «Оскол-ТЭК» и ООО «РН-Черноземье» (входит в ПАО «НК „Роснефть“»).

Специалисты отобрали 81 образец топлива и направили их в Тульский центр стандартизации, метрологии и испытаний. Нарушения по физико-химическим показателям топлива не выявили.

Отметим, что в прошлом году белгородцы четыре раза жаловались на качество автомобильного топлива в Инспекцию. Внеплановые проверки прошли на АЗС ИП Татаркиной Г. В. и ООО «Комета-ВМ».

В Корочанском районе в селе Подкопаевка на заправке АО «Белгороднефтепродукт» местные жители жаловались на несоответствие топлива требованиям технического регламента. Однако эта информация не подтвердилась.

Ещё две заправки — АЗС ИП Гусева В. Н. в Губкинском горокруге и АЗС ООО «Мега-Ойл» в Старом Осколе — были привлечены к административной ответственности. На заправках людям выдавали чеки без сведений о марке топлива.

В Росстандарте отмечают, что за последние годы в регионе значительно сократилось число жалоб на качество топлива. В Инспекции это связывают с ужесточением законодательства — с января 2018 года штраф за несоответствие характеристик топлива составляет 1% от суммы выручки (не менее 500 тыс. рублей).

Напомним, в начале февраля «Бел.Ру» писало о том, что в Белгороде «солярка» стала дороже 95-го бензина. Журналист сравнивала цены на трёх АЗС города — «Роснефти», «Лукойле» и «Газпроме».

В Белгороде дизельное топливо стало дороже 95-го бензина
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