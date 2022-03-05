В Росстандарте рассказали о качестве топлива на белгородских заправках

В Росстандарте отмечают, что за последние годы в регионе значительно сократилось число жалоб на качество топлива. В Инспекции это связывают с ужесточением законодательства — с января 2018 года штраф за несоответствие характеристик топлива составляет 1% от суммы выручки (не менее 500 тыс. рублей).