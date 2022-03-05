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Третий раунд переговоров РФ и Украины могут провести 7 марта

5 марта 20:34
Фото: кадр из трансляции
Как заявил член российской делегации Леонид Слуцкий, третий раунд переговоров действительно может пройти в ближайшее время. Украинская сторона в свою очередь заявила, что делегаты встретятся на границе Польши и Белоруссии, сообщает РИА «Новости».

Третий раунд переговоров России и Украины может пройти 7 марта. О том, что есть вероятность провести очередную встречу в ближайшие дни, заявил член делегации РФ — глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее украинская сторона сообщила, что встреча пройдёт на границе Польши и Белоруссии.

В первый раз делегации двух государств встретились 28 февраля. Возглавлявший делегацию помощник президента РФ, экс-министр культуры Владимир Мединский тогда заявил, что стороны нашли некоторые точки соприкосновения.

Второй раунд переговоров прошёл 3 марта. По итогам встречи стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей.

Утром 5 марта, напомним, российские военнослужащие объявили режим тишины и организовали коридоры безопасности в Мариуполе и Волновахе. Как сообщили в Минобороны РФ, выйти по ним не смог ни один мирный житель. В итоге наступательные действия решили возобновить.

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