Третий раунд переговоров РФ и Украины могут провести 7 марта

Третий раунд переговоров России и Украины может пройти 7 марта. О том, что есть вероятность провести очередную встречу в ближайшие дни, заявил член делегации РФ — глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее украинская сторона сообщила, что встреча пройдёт на границе Польши и Белоруссии.
В первый раз делегации двух государств встретились 28 февраля. Возглавлявший делегацию помощник президента РФ, экс-министр культуры Владимир Мединский тогда заявил, что стороны нашли некоторые точки соприкосновения.
Второй раунд переговоров прошёл 3 марта. По итогам встречи стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей.
Утром 5 марта, напомним, российские военнослужащие объявили режим тишины и организовали коридоры безопасности в Мариуполе и Волновахе. Как сообщили в Минобороны РФ, выйти по ним не смог ни один мирный житель. В итоге наступательные действия решили возобновить.