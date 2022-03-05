Третий раунд переговоров РФ и Украины могут провести 7 марта

Как заявил член российской делегации Леонид Слуцкий, третий раунд переговоров действительно может пройти в ближайшее время. Украинская сторона в свою очередь заявила, что делегаты встретятся на границе Польши и Белоруссии, сообщает РИА «Новости».

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