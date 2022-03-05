Путин присвоил звание Героя России полковнику Алексею Бернгарду

Военный в течение нескольких лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Награду он получил за выполнение задач в ходе спецоперации на Украине, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своём телеграм-канале.

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