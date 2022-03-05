Путин присвоил звание Героя России полковнику Алексею Бернгарду

Полковник Алексей Бернгард получил высшую воинскую награду за выполнение боевых задач в ходе спецоперации на территории Украины. Военный в течение нескольких лет служил в морской пехоте Тихоокеанского флота.
Решение о присвоении звания Героя России принял президент Владимир Путин во время совещания с членами Совбеза 3 марта. Как написал губернатор Кожемяко, высшую воинскую награду Бернгард получил за прорыв обороны противника.
Напомним, спецоперация на Украине началась рано утром 24 февраля. О её старте объявил президент Владимир Путин. Ранее глава государства признал суверенитет самопровозглашённых ЛНР и ДНР.