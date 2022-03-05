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Путин присвоил звание Героя России полковнику Алексею Бернгарду

5 марта 11:37
Фото: t.me/kozhemiakoofficial
Военный в течение нескольких лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Награду он получил за выполнение задач в ходе спецоперации на Украине, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своём телеграм-канале.

Полковник Алексей Бернгард получил высшую воинскую награду за выполнение боевых задач в ходе спецоперации на территории Украины. Военный в течение нескольких лет служил в морской пехоте Тихоокеанского флота.

Решение о присвоении звания Героя России принял президент Владимир Путин во время совещания с членами Совбеза 3 марта. Как написал губернатор Кожемяко, высшую воинскую награду Бернгард получил за прорыв обороны противника.

Напомним, спецоперация на Украине началась рано утром 24 февраля. О её старте объявил президент Владимир Путин. Ранее глава государства признал суверенитет самопровозглашённых ЛНР и ДНР.

#Новости#Владимир Путин#Герой россии#Операция на Украине#Общество
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