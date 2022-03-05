Путин подписал указ о назначениях в судах Белгородской области

Известно, что Юрий Подзолков ранее был судьёй по делам об административных правонарушениях в Октябрьском районном суде Белгорода. Александр Порошин работал в Валуйском районном суде. Анастасия Москаленко до назначения была помощником судьи в Белгородском районном суде.