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Posted 5 марта 2022, 09:32

Published 5 марта 2022, 09:32

Modified 1 декабря, 08:00

Updated 1 декабря, 08:00

Путин подписал указ о назначениях в судах Белгородской области

5 марта 2022, 09:32
Сюжет
Суд
Изменения произошли в судах Валуйского и Губкинского горокругов, Белгородского и Чернянского районов. Подробности сообщили в Белгородском областном суде.

Председателем Чернянского районного суда стал Юрий Подзолков. В Валуйском районном суде заместителем председателя назначили Александра Порошина.

В Белгородском районном и Губкинском городском судах появились новые судьи — Анастасия Москаленко и Марина Косарева.

О назначениях говорится в указе президента РФ от 3 марта 2022 года № 87.

Известно, что Юрий Подзолков ранее был судьёй по делам об административных правонарушениях в Октябрьском районном суде Белгорода. Александр Порошин работал в Валуйском районном суде. Анастасия Москаленко до назначения была помощником судьи в Белгородском районном суде.

Напомним, что в декабре 2021 года председателями районных судов в Красногвардейском районе и Шебекинском горокруге назначили Светлану Максимову и Сергея Ткаченко соответственно.

#Новости#Общество#Владимир Путин#Суд#Чернянский район#Назначение#Губкинский горокруг#Валуйский горокруг
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