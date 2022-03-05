Путин подписал указ о назначениях в судах Белгородской области

Posted 5 марта 2022, 09:32
Published 5 марта 2022, 09:32
Modified 1 декабря, 08:00
Updated 1 декабря, 08:00
Председателем Чернянского районного суда стал Юрий Подзолков. В Валуйском районном суде заместителем председателя назначили Александра Порошина.
В Белгородском районном и Губкинском городском судах появились новые судьи — Анастасия Москаленко и Марина Косарева.
О назначениях говорится в указе президента РФ от 3 марта 2022 года № 87.
Известно, что Юрий Подзолков ранее был судьёй по делам об административных правонарушениях в Октябрьском районном суде Белгорода. Александр Порошин работал в Валуйском районном суде. Анастасия Москаленко до назначения была помощником судьи в Белгородском районном суде.
Напомним, что в декабре 2021 года председателями районных судов в Красногвардейском районе и Шебекинском горокруге назначили Светлану Максимову и Сергея Ткаченко соответственно.