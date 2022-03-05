Праздничные плакаты появились в Белгороде к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня на городских улицах появились тематические праздничные билборды. На них представлены женщины, которые сочетают в себе силу, красоту и профессионализм.
Среди них — детский врач, заведующая ковидным отделением детской областной больницы Юлия Быкова, руководитель фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк, зооволонтёр, руководитель приюта для собак Наталья Пчёлкина, молодой учёный Наталья Черкашина, которая разрабатывает радиационно-защитные материалы для космической отрасли, а также машинист крана Антонина Тарасова, которая работает в «Трансюжстрой».
Организаторы акции рассказали, что «через этот проект мы обращаемся к каждой женщине. Именно женщины умеют сочетать в себе выдающиеся профессиональные навыки с милосердием, добротой, красотой и созиданием. 8 Марта для нас — ещё один повод для благодарности к ним за поддержку, партнёрство и вдохновение».