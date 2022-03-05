Праздничные плакаты появились в Белгороде к 8 Марта

Организаторы акции рассказали, что «через этот проект мы обращаемся к каждой женщине. Именно женщины умеют сочетать в себе выдающиеся профессиональные навыки с милосердием, добротой, красотой и созиданием. 8 Марта для нас — ещё один повод для благодарности к ним за поддержку, партнёрство и вдохновение».