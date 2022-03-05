Маковский поздравил сотрудниц приграничного Шебекинского РЭС Белгородэнерго с 8 Марта

Энергетика считается мужской профессией, но без женщин её сегодня не представить. На своих хрупких плечах вы несёте огромную ответственность, разделяя всю тяжесть профессии наравне с мужчинами. В пунктах временного размещения женщины стойко переживают оторванность от дома, заботятся о близких, при этом продолжают дарить тепло и наполнять мир душевным светом. Поздравляю всех женщин с праздником и желаю им здоровья, радости, сил и благополучия!Игорь Маковский