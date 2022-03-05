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Маковский поздравил сотрудниц приграничного Шебекинского РЭС Белгородэнерго с 8 Марта

5 марта 07:40
Фото: филиал «Россети Центр Белгородэнерго»
В рамках служебной поездки по приграничным территориям Брянской, Курской, Белгородской и Воронежской областей генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский посетил Шебекинский район электрических сетей филиала Белгородэнерго.

Специалисты РЭС отчитались главе компании о готовности аварийно-восстановительных бригад к работе в любых нештатных ситуациях, продемонстрировали аварийный запас оборудования и материалов, обеспеченность резервными источниками питания.

Затем генеральный директор поздравил прекрасную половину коллектива района электрических сетей с наступающим Международным женским днём.

В этот же день представители Воронежэнерго по поручению главы компании поздравили с праздником женщин подшефного пункта временного размещения жителей Донецкой и Луганской народных республик в Таловском районе Воронежской области. Среди проживающих сейчас здесь 99 человек — 47 женщин и девочек. Также состоялась передача очередной партии необходимой гуманитарной помощи: комплектов постельного белья, чайников и канцелярских принадлежностей.

Энергетика считается мужской профессией, но без женщин её сегодня не представить. На своих хрупких плечах вы несёте огромную ответственность, разделяя всю тяжесть профессии наравне с мужчинами. В пунктах временного размещения женщины стойко переживают оторванность от дома, заботятся о близких, при этом продолжают дарить тепло и наполнять мир душевным светом. Поздравляю всех женщин с праздником и желаю им здоровья, радости, сил и благополучия!Игорь Маковский

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