Катки в Белгороде будут работать до конца марта

В городской администрации приняли решение не закрывать катки до конца марта. Каток на Соборной площади и ледовая дорожка в Центральном парке до сих пор пользуются популярностью у белгородцев.
На Соборной площади в среднем катаются 30–45 человек утром, вечером количество посетителей растёт до 75–130. На катке в парке Ленина горожане и вовсе установили рекорд — за вечер покататься решили 185 человек.
В среднем кататься в парк приходят 15–35 горожан, а вечером их количество растёт до 95–130 человек. Работать катки будут до конца марта при благоприятной для этого погоде.