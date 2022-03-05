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Катки в Белгороде будут работать до конца марта

5 марта 08:15
Фото: администрация Белгорода
Каток на Соборной площади и ледовая дорожка в Центральном парке по-прежнему пользуются популярностью у горожан, сообщает мэрия.

В городской администрации приняли решение не закрывать катки до конца марта. Каток на Соборной площади и ледовая дорожка в Центральном парке до сих пор пользуются популярностью у белгородцев.

На Соборной площади в среднем катаются 30–45 человек утром, вечером количество посетителей растёт до 75–130. На катке в парке Ленина горожане и вовсе установили рекорд — за вечер покататься решили 185 человек.

В среднем кататься в парк приходят 15–35 горожан, а вечером их количество растёт до 95–130 человек. Работать катки будут до конца марта при благоприятной для этого погоде.

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