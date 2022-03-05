AstraZeneca продолжит работу в России

AstraZeneca единодушна со всем медицинским сообществом и вместе с ним работает над тем, чтобы лекарственные препараты, активные фармацевтические субстанции и любое другое сырье, необходимое для изготовления лекарств, медоборудования и вакцин, были выведены из-под влияния санкций. Компания также делает все, что в ее силах, для реализации текущих проектов. Она изготавливает и обеспечивает пациентов лекарственными препаратами, ведет научно-образовательную деятельность, проводит исследования, уточнили в AstraZeneca.