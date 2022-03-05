Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

AstraZeneca продолжит работу в России

5 марта 15:48
Фото: pxhere.com
Фармацевтическая компания AstraZeneca продолжит свою деятельность в России и изыщет все необходимые ресурсы для обеспечения бесперебойных поставок лекарств.

В пресс-службе компании отметили, что AstraZeneca останется работать в России и примет все необходимые меры для обеспечения непрерывных поставок лекарственных препаратов, а также бесперебойного производства на фабрике компании в Калужской области. Об этом этом пишет ТАСС.

AstraZeneca единодушна со всем медицинским сообществом и вместе с ним работает над тем, чтобы лекарственные препараты, активные фармацевтические субстанции и любое другое сырье, необходимое для изготовления лекарств, медоборудования и вакцин, были выведены из-под влияния санкций. Компания также делает все, что в ее силах, для реализации текущих проектов. Она изготавливает и обеспечивает пациентов лекарственными препаратами, ведет научно-образовательную деятельность, проводит исследования, уточнили в AstraZeneca.

Накануне французская фармацевтическая компания «Санофи» заявила о продолжении работы в РФ. Компания также нацелена на обеспечение бесперебойных поставок своих препаратов на российский рынок.

AstraZeneca — британско-шведская биофармацевтическая компания. Работает в сфере разработки и производства новейших препаратов для таких направлений медицины, как онкология, кардиология, нефрология и нарушения метаболизма, терапия респираторных, аутоиммунных заболеваний и других. Более 50% зарегистрированных и одобренных к применению в РФ лекарств компании входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Компания Astra Zeneca с 1993 года имеет производство в России. Фармацевтический завод в Калужской области — предприятие полного цикла производства инновационных лекарств. Его проектная мощность составляет около 40 млн упаковок, или 850 млн таблеток в ежегодно.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46