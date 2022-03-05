AstraZeneca продолжит работу в России

В пресс-службе компании отметили, что AstraZeneca останется работать в России и примет все необходимые меры для обеспечения непрерывных поставок лекарственных препаратов, а также бесперебойного производства на фабрике компании в Калужской области. Об этом этом пишет ТАСС.
AstraZeneca единодушна со всем медицинским сообществом и вместе с ним работает над тем, чтобы лекарственные препараты, активные фармацевтические субстанции и любое другое сырье, необходимое для изготовления лекарств, медоборудования и вакцин, были выведены из-под влияния санкций. Компания также делает все, что в ее силах, для реализации текущих проектов. Она изготавливает и обеспечивает пациентов лекарственными препаратами, ведет научно-образовательную деятельность, проводит исследования, уточнили в AstraZeneca.
Накануне французская фармацевтическая компания «Санофи» заявила о продолжении работы в РФ. Компания также нацелена на обеспечение бесперебойных поставок своих препаратов на российский рынок.
AstraZeneca — британско-шведская биофармацевтическая компания. Работает в сфере разработки и производства новейших препаратов для таких направлений медицины, как онкология, кардиология, нефрология и нарушения метаболизма, терапия респираторных, аутоиммунных заболеваний и других. Более 50% зарегистрированных и одобренных к применению в РФ лекарств компании входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Компания Astra Zeneca с 1993 года имеет производство в России. Фармацевтический завод в Калужской области — предприятие полного цикла производства инновационных лекарств. Его проектная мощность составляет около 40 млн упаковок, или 850 млн таблеток в ежегодно.