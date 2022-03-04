Ректоры белгородских вузов высказались о ситуации на Украине

В целом руководители учебных заведений призывают общество сплотиться и «вести себя достойно» в нелёгкое для России время. Как написала в своём обращении Анна Боева, они с коллегами придерживаются мнения о том, что общество должно следовать принципам высокой академической культуры и сохранять гуманистические идеалы. Решение о проведении спецоперации она назвала вынужденным.