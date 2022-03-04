Ректоры белгородских вузов высказались о ситуации на Украине

Posted 4 марта 2022, 13:34
Published 4 марта 2022, 13:34
Modified 1 декабря, 08:30
Updated 1 декабря, 08:30
Ректоры белгородских высших учебных заведений прокомментировали ситуацию, сложившуюся на Украине. С обращениями выступили ректоры БГИИК Сергей Курганский, БГТУ им. Шухова Сергей Глаголев, БелГАУ Станислав Алейник и СТИ НИТУ «МИСиС» Анна Боева.
В целом руководители учебных заведений призывают общество сплотиться и «вести себя достойно» в нелёгкое для России время. Как написала в своём обращении Анна Боева, они с коллегами придерживаются мнения о том, что общество должно следовать принципам высокой академической культуры и сохранять гуманистические идеалы. Решение о проведении спецоперации она назвала вынужденным.
Ректор БГТУ Сергей Глаголев в свою очередь отметил, что вне зависимости от национальности и вероисповедания все студенты найдут поддержку в университете, а их права и интересы будут защищены. Ректор БелГАУ Станислав Алейник подчёркивает, что на агропромышленный комплекс страны и региона теперь ложится огромная ответственность по поддержанию производственной безопасности и экономической стабильности.
Сергей Курганский в свою очередь отметил, что люди не могут оставаться в стороне из-за трагических событий в Донбассе и назвал их «единым народом», который объединён историей.