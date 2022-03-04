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Posted 4 марта 2022, 13:34

Published 4 марта 2022, 13:34

Modified 1 декабря, 08:30

Updated 1 декабря, 08:30

Ректоры белгородских вузов высказались о ситуации на Украине

4 марта 2022, 13:34
Руководители белгородских университетов выпустили обращения, где прокомментировали сложившуюся ситуацию. Выступили с заявлениями ректоры БГИИК, БГТУ им. Шухова, БелГАУ им. Горина и директор СТИ НИТУ «МИСиС».

Ректоры белгородских высших учебных заведений прокомментировали ситуацию, сложившуюся на Украине. С обращениями выступили ректоры БГИИК Сергей Курганский, БГТУ им. Шухова Сергей Глаголев, БелГАУ Станислав Алейник и СТИ НИТУ «МИСиС» Анна Боева.

В целом руководители учебных заведений призывают общество сплотиться и «вести себя достойно» в нелёгкое для России время. Как написала в своём обращении Анна Боева, они с коллегами придерживаются мнения о том, что общество должно следовать принципам высокой академической культуры и сохранять гуманистические идеалы. Решение о проведении спецоперации она назвала вынужденным.

Ректор БГТУ Сергей Глаголев в свою очередь отметил, что вне зависимости от национальности и вероисповедания все студенты найдут поддержку в университете, а их права и интересы будут защищены. Ректор БелГАУ Станислав Алейник подчёркивает, что на агропромышленный комплекс страны и региона теперь ложится огромная ответственность по поддержанию производственной безопасности и экономической стабильности.

Сергей Курганский в свою очередь отметил, что люди не могут оставаться в стороне из-за трагических событий в Донбассе и назвал их «единым народом», который объединён историей.

#Новости#Политика#Украина#Вузы#Обращение#Ректоры
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