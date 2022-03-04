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Реконструкция комплекса обжиговой машины на ОЭМК вышла на стадию монтажа оборудования

4 марта 10:31
Фото: ОЭМК
Проект по реконструкции комплекса обжиговой машины фабрики окомкования и металлизации Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова (входит в компанию «Металлоинвест») вышел на стадию монтажа технологического оборудования. Уже установлен самый крупный узел — барабанный окомкователь весом 110 тонн.

Всего предстоит смонтировать более 35 наименований механизмов и оборудования.

Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2022 года. Инвестиции Металлоинвеста в проект составляют свыше 2 млрд рублей.

Применение передовых технологических решений в области производства окатышей, а также модернизация конвейерного оборудования позволит повысить мощность обжиговой машины с 493 до 550 тонн в час без увеличения ее площади. Дополнительные окатыши полностью обеспечат потребность комбината в сырье. Кроме того, сократится удельный расход природного газа на обжиг окатышей. В результате снизится себестоимость нашей продукции и повысится экологичность производства.Кирилл Чернов, управляющий директор ОЭМК

В процессе реконструкции меняются ключевые узлы оборудования пяти работающих производственных линий комплекса обжиговой машины ОЭМК, а также сооружается шестая технологическая линия. В результате проектная мощность комплекса увеличится более чем на 10% — до 4,5 млн. тонн окисленных окатышей в год.

Поставщиком инжиниринга, оборудования и услуг является ПАО «Уралмашзавод».

Обжиговая машина — металлургический агрегат для производства окатышей. Комплекс обжиговой машины ОЭМК состоит из цеха окомкования, где производят окисленные окатыши, и цеха металлизации, который выпускает металлизованные окатыши по бездоменной технологии прямого восстановления железа MIDREX.

Производство стали в электродуговых печах из металлизованных окатышей (прямовосстановленное железо, ПВЖ) и горячебрикетированного железа (ГБЖ) является сегодня одним из самых передовых способов. Не имеющий в своем составе аглококсодоменного производства комбинат ОЭМК является лидером «зеленой» металлургии не только в России, но и в мире (1,3 т CO2/т стали по Scope 1 и 2).

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