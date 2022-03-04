Реконструкция комплекса обжиговой машины на ОЭМК вышла на стадию монтажа оборудования

Производство стали в электродуговых печах из металлизованных окатышей (прямовосстановленное железо, ПВЖ) и горячебрикетированного железа (ГБЖ) является сегодня одним из самых передовых способов. Не имеющий в своем составе аглококсодоменного производства комбинат ОЭМК является лидером «зеленой» металлургии не только в России, но и в мире (1,3 т CO2/т стали по Scope 1 и 2).