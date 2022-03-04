На границе Украины и Курской области произошли взрывы

По словам губернатора региона Романа Старовойта, при происшествии никто не пострадал. Первый замгубернатора Алексей Смирнов рассказал, что сработала цепная реакция, так как сработал боекомплект. При детонации в нескольких домах и соцобъектах выбило стёкла, повреждения устранят сегодня до конца дня.