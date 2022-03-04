На границе Украины и Курской области произошли взрывы

В Глушковском районе в соседней области в ночь с 3 на 4 марта произошло несколько взрывов. Причиной происшествия стало короткое замыкание в одной из боевых машин, которая находилась на ремонте, пишет издание.
По словам губернатора региона Романа Старовойта, при происшествии никто не пострадал. Первый замгубернатора Алексей Смирнов рассказал, что сработала цепная реакция, так как сработал боекомплект. При детонации в нескольких домах и соцобъектах выбило стёкла, повреждения устранят сегодня до конца дня.
Глава муниципалитета Павел Золотарёв сообщил о небольшой панике среди населения, поскольку снаряды пошли и в другую сторону. 300 человек эвакуировали в Глушково. Он также уточнил, что помимо стёкол взрывы повредили трубу, поэтому отопление отключилось. Золотарёв пообещал решить все вопросы к вечеру, если не возникнет никаких проблем.
На текущий момент в посёлке паники нет. Глава региона Старовойт распорядился о том, чтобы в муниципалитет направили стройматериалы для ремонта зданий.