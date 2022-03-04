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Из-за снегопада на дорогах Белгорода образовались пробки

4 марта 07:16
Фото: ИА "Бел.Ру"
4 марта непогода в городе вновь привела к проблемам — на отдалённых участках города снег не убрали во дворах и на парковках, а автомобилисты провели утро в пробках.
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Дороги

В пятницу, 4 марта, на дорогах в разных частях Белгорода из-за снегопада образовались пробки. Аналогичная ситуация наблюдалась в посёлках Разумное и Дубовое. Общественный транспорт приезжал с большим опозданием и переполненный. Как сообщают жители города, во многих дворах МКД не успели расчистить снег.

Фото: ИА "Бел.Ру"

По словам начальника управления Государственного жилищного надзора Белгородской области Михаила Бредихина, на уборку снега 4 марта в городе вышли 617 сотрудников управляющих организаций и 25 единиц техники. Всего же по области в расчистке дворов задействованы 1569 человек и 64 единицы техники.

Не обошлось и без ДТП — в Новом Осколе вечером 3 марта около 22:10 часов 21-летняя девушка на Renault Laguna во время движения задним ходом врезалась в опору ЛЭП, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. ДТП произошло на парковке в районе дома № 124 на ул. Ливенской. Водитель получила травмы.

Напомним, что 7 февраля в ходе оперсовещания губернатор области Вячеслав Гладков высказал недовольство по поводу качества уборки снега в Белгороде. По его мнению, проблема с уборкой территорий связана с действиями муниципалитетов, которые не смогли правильно организовать рабочий процесс.

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