Из-за снегопада на дорогах Белгорода образовались пробки

Не обошлось и без ДТП — в Новом Осколе вечером 3 марта около 22:10 часов 21-летняя девушка на Renault Laguna во время движения задним ходом врезалась в опору ЛЭП, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. ДТП произошло на парковке в районе дома № 124 на ул. Ливенской. Водитель получила травмы.