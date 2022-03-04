Информационный конфликт на Кубани: вмешаются ли правоохранители?

По словам Михайлова, Очкас грубо отзывался о представителях армянской национальности. Также журналист считает, что застройщик причастен к социальным волнениям, возникшим вокруг нового градостроительного плана Анапы. Этот план, по мнению Михайлова, представляет угрозу для бизнеса самого Очкаса. Аффилированным с его бизнесом объектам грозит ликвидация в связи с признанием их незаконными.
Михайлов высказал подозрение, что Очкас связан с запрещенной в РФ экстремистской организацией «Профсоюз граждан СССР», выступавшей против генплана города. Косвенно эти подозрения подтверждает участие в волнениях Юрия Коваля, члена команды Очкаса и лидера первичной организации Анапского городского совета ветеранов.
В фильме можно увидеть фрагмент, где человек, похожий на Очкаса, купается в бассейне и якобы призывает к насилию в отношении армянского населения, обвиняя во вмешательстве в генеральный план города. Автор убежден, что высказывание содержит признаки состава преступления по ряду статей УК РФ.
По мнению Михайлова, Очкаса до сих пор не привлекли к ответственности из-за его связей в судах Анапы и покровительства депутата Госдумы РФ Владимира Шаманова.