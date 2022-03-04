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Информационный конфликт на Кубани: вмешаются ли правоохранители?

4 марта 05:29
Фото: Медиахолдинг1Mi
Кубанский журналист Евгений Михайлов обратился к правоохранителям Краснодарского края с просьбой проверить слова Артема Очкаса, застройщика из Анапы, на предмет разжигания национальной розни.

Обращение прозвучало в фильме-расследовании журналиста на канале YouTube.

По словам Михайлова, Очкас грубо отзывался о представителях армянской национальности. Также журналист считает, что застройщик причастен к социальным волнениям, возникшим вокруг нового градостроительного плана Анапы. Этот план, по мнению Михайлова, представляет угрозу для бизнеса самого Очкаса. Аффилированным с его бизнесом объектам грозит ликвидация в связи с признанием их незаконными.

Михайлов высказал подозрение, что Очкас связан с запрещенной в РФ экстремистской организацией «Профсоюз граждан СССР», выступавшей против генплана города. Косвенно эти подозрения подтверждает участие в волнениях Юрия Коваля, члена команды Очкаса и лидера первичной организации Анапского городского совета ветеранов.

В фильме можно увидеть фрагмент, где человек, похожий на Очкаса, купается в бассейне и якобы призывает к насилию в отношении армянского населения, обвиняя во вмешательстве в генеральный план города. Автор убежден, что высказывание содержит признаки состава преступления по ряду статей УК РФ.

По мнению Михайлова, Очкаса до сих пор не привлекли к ответственности из-за его связей в судах Анапы и покровительства депутата Госдумы РФ Владимира Шаманова.

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