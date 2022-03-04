Информационный конфликт на Кубани: вмешаются ли правоохранители?

По словам Михайлова, Очкас грубо отзывался о представителях армянской национальности. Также журналист считает, что застройщик причастен к социальным волнениям, возникшим вокруг нового градостроительного плана Анапы. Этот план, по мнению Михайлова, представляет угрозу для бизнеса самого Очкаса. Аффилированным с его бизнесом объектам грозит ликвидация в связи с признанием их незаконными.