Гладков назвал детсад на улице Орлова в Белгороде изуродованным

На архсовете 3 марта главный архитектор области Галина Горожанкина показала губернатору Вячеславу Гладкову, как оформили детский сад на Орлова в Белгороде. Сам проект уже был согласован с психологами, но будущая заведующая учреждением решила сделать по-своему и самостоятельно распорядилась с цветовой гаммой интерьеров.
Губернатора поразили ярко-красные, зелёные и синие стены в дошкольном учреждении. Дизайн-подход будущего руководителя он назвал бедой, которая может привести к нарушению психического развития детей.
С ума сошли? Без обид. Как можно так изуродовать? Я в ужасе. Вы приглашайте заведующую. Если человек неадекватно себя ведёт, то меняйте. Я уже начинаю переживать за состояние и здоровье детей. Мы с вами несём уголовную ответственность за детей. Я бы своего ребёнка в такой детсад не отдал. Вы понимаете, что мы формируем агрессию у ребёнка? Вячеслав Гладков
Регион не даст денег на перекраску стен в детсаду. Теперь это ответственность исполнителей. В конце следующей недели губернатор намерен самостоятельно проверить переделанное творчество. Заведующая должна написать объяснительную.
К слову, детский сад, который не могут достроить уже длительное время, должен был получить лицензию в феврале 2022 года. Но, видимо, не сложилось. Ранее организация не могла получить лицензию из-за недоделок.
В целом на объекте отмечался низкий темп работ. При этом виноват в этом был не подрядчик. Заказчик почему-то решил не включать дорогостоящие работы в контракт.