Гладков назвал детсад на улице Орлова в Белгороде изуродованным

С ума сошли? Без обид. Как можно так изуродовать? Я в ужасе. Вы приглашайте заведующую. Если человек неадекватно себя ведёт, то меняйте. Я уже начинаю переживать за состояние и здоровье детей. Мы с вами несём уголовную ответственность за детей. Я бы своего ребёнка в такой детсад не отдал. Вы понимаете, что мы формируем агрессию у ребёнка? Вячеслав Гладков