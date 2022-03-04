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Гладков назвал детсад на улице Орлова в Белгороде изуродованным

4 марта 12:23
Фото: правительство Белгородской области
Заведующая детским садом решила самостоятельно покрасить стены учреждения в яркие цвета, вопреки рекомендациям психологов. По мнению губернатора, это может привести к нарушениям развития у детей.

На архсовете 3 марта главный архитектор области Галина Горожанкина показала губернатору Вячеславу Гладкову, как оформили детский сад на Орлова в Белгороде. Сам проект уже был согласован с психологами, но будущая заведующая учреждением решила сделать по-своему и самостоятельно распорядилась с цветовой гаммой интерьеров.

Губернатора поразили ярко-красные, зелёные и синие стены в дошкольном учреждении. Дизайн-подход будущего руководителя он назвал бедой, которая может привести к нарушению психического развития детей.

С ума сошли? Без обид. Как можно так изуродовать? Я в ужасе. Вы приглашайте заведующую. Если человек неадекватно себя ведёт, то меняйте. Я уже начинаю переживать за состояние и здоровье детей. Мы с вами несём уголовную ответственность за детей. Я бы своего ребёнка в такой детсад не отдал. Вы понимаете, что мы формируем агрессию у ребёнка? Вячеслав Гладков

Регион не даст денег на перекраску стен в детсаду. Теперь это ответственность исполнителей. В конце следующей недели губернатор намерен самостоятельно проверить переделанное творчество. Заведующая должна написать объяснительную.

К слову, детский сад, который не могут достроить уже длительное время, должен был получить лицензию в феврале 2022 года. Но, видимо, не сложилось. Ранее организация не могла получить лицензию из-за недоделок.

В целом на объекте отмечался низкий темп работ. При этом виноват в этом был не подрядчик. Заказчик почему-то решил не включать дорогостоящие работы в контракт.

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