Белгородская гостиница «Ривьера» за год «потеряла» в прибыли полмиллиона рублей

Компания «Ривьера» зарегистрирована в Белгородском районе в 2015 году. Она занимается деятельностью гостиниц и прочих мест для временного проживания. Руководитель — Валерий Афанасьев.
Владеет организацией заместитель председателя белгородской облдумы, председатель совета директоров ООО «ГК Агро-Белогорье» Владимир Зотов. Ему принадлежит 85% доли в УК. Ещё 15% владеет Дмитрий Макаров. Он же совладелец ресторана «Ривьера» и генеральный директор и владелец московской компании по управлению недвижимым имуществом «Ди Эн Ди Менеджмент».
В 2020 году компания «Ривьера» отчиталась о том, что получила 113 млн рублей выручки от продажи. При этом чистая прибыль составила 7,3 млн рублей.
По итогам 2021 года финансовые показатели в плане чистой прибыли немного сократились (на полмиллиона рублей) и составили 6,7 млн рублей. При этом выручка от продажи за ушедший год, наоборот, выросла и достигла 167 млн рублей.