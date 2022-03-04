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«Бел.Ру» стало самым цитируемым СМИ Белгородской области за 2021 год

4 марта 07:54
Рейтинг представили в «Медиалогии». В основе его построения был индекс цитируемости, который у «Бел.Ру» составил 109,24.

«Медиалогия» представила топ-10 самых цитируемых СМИ Белгородской области по итогам минувшего года. Рейтинг возглавило «Бел.Ру» с индексом цитируемости 109,24.

В тройку лидеров попали «Белпресса» и «Мир Белогорья» с индексами 88,55 и 38,03 соответственно. Четвёртое и пятое места заняли «Фонарь» (36,70) и Go31 (23,98).

В топ-10 также вошли ГТРК «Белгород», «Белновости», «Белгород 24», «Аргументы и факты — Белгород» и «Наш Белгород».

Фото: скриншот с сайта «Медиалогии»

Составители рейтинга учитывали при подсчёте все СМИ региона, кроме специализированных. Основой для построения топ-10 стал индекс цитируемости. Новостные агрегаторы не учитывались. Исследование проводилось в период с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Отметим, что «Бел.Ру» занимало первое место в рейтинге «Медиалогии» и по итогам 2020 года.

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