«Бел.Ру» стало самым цитируемым СМИ Белгородской области за 2021 год

Составители рейтинга учитывали при подсчёте все СМИ региона, кроме специализированных. Основой для построения топ-10 стал индекс цитируемости. Новостные агрегаторы не учитывались. Исследование проводилось в период с 1 января по 31 декабря 2021 года.