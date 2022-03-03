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Волонтеры «Единой России» поедут в Донбасс восстанавливать инфраструктуру

3 марта 06:54
Фото: er.ru
Добровольные помощники «Единой России» отправились в Донбасс помогать населению Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) восстанавливать разрушенную в ходе спецоперации инфраструктуру. Об этом рассказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак на заседании президиума генсовета партии.

Турчак заявил, что накануне в Донбасс была направлена первая бригада волонтеров-врачей для оказания медицинской помощи местным жителям. По его словам, в ближайшие дни сформируют еще несколько подобных групп, в которые войдут депутаты-единороссы, работающие в сфере медицины, а также ряд других гражданских специалистов. При этом Турчак уточнил, что волонтеры будут оказывать медпомощь не на поле боя, а заниматься работой в больницах республик. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Секретарь генсовета ЕР рассказал, что Донбассу также окажут помощь продуктами, лекарствами, предметами первой необходимости и строительными материалами для восстановления инфраструктуры. Волонтеры-единороссы с первых дней встречают беженцев на границе и снабжают их всем необходимым в пунктах временного размещения (ПВР), развернутых в пятнадцати регионах Российской Федерации. А еще добровольные помощники занимаются распределением гуманитарной помощи.

Турчак также напомнил о работе «Единой России», направленной на поддержку населения и бизнеса в условиях антироссийских санкций. Он пояснил, что с целью минимизации экономических последствий мер Запада в отношении нашей страны будет развернут весь потенциал системообразующих отраслей, сообщает сайт ER.RU.

Кроме того, к работе над пакетом мер в составе правительственной комиссии привлечены представители партии — вице-спикер Госдумы Александр Жуков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. В соответствии с новыми задачами будет переформатирована народная программа ЕР.

Единоросс подчеркнул, что в первую очередь акцент необходимо сделать на субъектах малого и среднего бизнеса, и отметил, что центральный исполком «Единой России» окажет в этом вопросе всевозможное содействие. В завершение Андрей Турчак поблагодарил всех, кто помогает восстанавливать Донбасс.

«Мы продолжаем поддерживать людей, эвакуированных из Донбасса. И это не только гуманитарная помощь. Рейс с продуктами, водой и предметами личной гигиены — 12,2 тонны необходимого — отправлен из региона в Ростовскую область. Это еще и размещение прибывших в регион, обеспечение их всем необходимым, медицинская, психологическая и юридическая помощь. Мы понимаем, что у людей возникает множество вопросов. Задать их можно в общественных приемных „Единой России“ — региональной в Белгороде и муниципальных. В настоящее время в регионе продолжается сбор гуманитарной помощи. Люди обеспечены всем необходимым, но человеческое внимание — это очень важно. К сбору гуманитарной помощи подключились и партийцы», — рассказала руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» и волонтерского центра партии Елена Батанова.

#Новости#Политика
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