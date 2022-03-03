Волонтеры «Единой России» поедут в Донбасс восстанавливать инфраструктуру

«Мы продолжаем поддерживать людей, эвакуированных из Донбасса. И это не только гуманитарная помощь. Рейс с продуктами, водой и предметами личной гигиены — 12,2 тонны необходимого — отправлен из региона в Ростовскую область. Это еще и размещение прибывших в регион, обеспечение их всем необходимым, медицинская, психологическая и юридическая помощь. Мы понимаем, что у людей возникает множество вопросов. Задать их можно в общественных приемных „Единой России“ — региональной в Белгороде и муниципальных. В настоящее время в регионе продолжается сбор гуманитарной помощи. Люди обеспечены всем необходимым, но человеческое внимание — это очень важно. К сбору гуманитарной помощи подключились и партийцы», — рассказала руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» и волонтерского центра партии Елена Батанова.