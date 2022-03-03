Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В белгородском «Мега Гринне» ответили на новость о нарушениях на фуд-корте

3 марта 09:56
Фото: Яндекс.Карты
Накануне несколько СМИ, в том числе «Бел.Ру», опубликовали новость о том, что прокуратура во время проверки нашла нарушения на фуд-корте. Ситуацию прокомментировали в самом торгово-развлекательном комплексе.

2 марта белгородские СМИ выпустили новость о том, что в ТРК «Мега Гринн» при проверке нашли нарушения. Эту информацию журналистам предоставила прокуратура. На сайте «Бел.Ру» заметка вышла под названием «На фуд-кортах „Мега Гринна“ в Белгороде нашли нарушения по безопасности».

В редакцию пришёл ответ от имени директора филиала ТРК в Белгороде Евгении Алексеевой. Из письма следует, что администрация комплекса считает информацию в СМИ некорректно изложенной. Это в свою очередь может привести к неблагоприятным последствиям — вреду деловой репутации АО «Корпорация «ГРИНН» при потере конкурентоспособности и материальному вреду при сокращении числа посетителей, говорится в ответе.

В текстах новостей указывалось, что «зона фуд-кортов не была оснащена автоматической установкой пожаротушения» (Go31) или «фуд-корты не защищены автоматическими установками тушения пожаров» («Открытый Белгород»). В администрации признают, что нарушения требований пожарной безопасности были, но утверждают, что они не влекли за собой угрозу жизни и здоровья людей.

Выявленные нарушения являются отступлениями от действующих нормативных требований, предусматривающих соответствие расстояниям и местам расположения существующих в здании ТЦ «Мегакомплекс «ГРИНН» автоматических систем противопожарной защиты здания. Повторимся, существующих систем!из ответа от ТРК «Мега Гринн»

Сама проверка, как указано в письме, проводилась с ноября по декабрь 2021 года. В итоге в ТРК заявили, что все заметки об отсутствии автоматической системы пожаротушения на фуд-корте являются безосновательными.

Просим вас обратить внимание на сложность в общеполитической ситуации и психоэмоциальной напряжённости в обществе, связанной с проводимыми мероприятиями РФ на территории государства, сопряжённого с Белгородской областью. Именно в этот период времени считаем неуместным для СМИ давать неверно сформулированную информацию, вызывающую безосновательные опасения жителей г. Белгорода при посещении нашего торгового центра и способствующую возможному появлению «фейковых» вбросов.из ответа от ТРК «Мега Гринн»

Материалы по теме
На фуд-кортах «Мега Гринна» в Белгороде нашли нарушения по безопасности
#Новости#Прокуратура#Нарушения#Белгород#Ответ#Мега гринн#Проверка#Новости Белгорода#Город
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46