В белгородском «Мега Гринне» ответили на новость о нарушениях на фуд-корте

Просим вас обратить внимание на сложность в общеполитической ситуации и психоэмоциальной напряжённости в обществе, связанной с проводимыми мероприятиями РФ на территории государства, сопряжённого с Белгородской областью. Именно в этот период времени считаем неуместным для СМИ давать неверно сформулированную информацию, вызывающую безосновательные опасения жителей г. Белгорода при посещении нашего торгового центра и способствующую возможному появлению «фейковых» вбросов.из ответа от ТРК «Мега Гринн»