В белгородском «Мега Гринне» ответили на новость о нарушениях на фуд-корте

2 марта белгородские СМИ выпустили новость о том, что в ТРК «Мега Гринн» при проверке нашли нарушения. Эту информацию журналистам предоставила прокуратура. На сайте «Бел.Ру» заметка вышла под названием «На фуд-кортах „Мега Гринна“ в Белгороде нашли нарушения по безопасности».
В редакцию пришёл ответ от имени директора филиала ТРК в Белгороде Евгении Алексеевой. Из письма следует, что администрация комплекса считает информацию в СМИ некорректно изложенной. Это в свою очередь может привести к неблагоприятным последствиям — вреду деловой репутации АО «Корпорация «ГРИНН» при потере конкурентоспособности и материальному вреду при сокращении числа посетителей, говорится в ответе.
В текстах новостей указывалось, что «зона фуд-кортов не была оснащена автоматической установкой пожаротушения» (Go31) или «фуд-корты не защищены автоматическими установками тушения пожаров» («Открытый Белгород»). В администрации признают, что нарушения требований пожарной безопасности были, но утверждают, что они не влекли за собой угрозу жизни и здоровья людей.
Выявленные нарушения являются отступлениями от действующих нормативных требований, предусматривающих соответствие расстояниям и местам расположения существующих в здании ТЦ «Мегакомплекс «ГРИНН» автоматических систем противопожарной защиты здания. Повторимся, существующих систем!из ответа от ТРК «Мега Гринн»
Сама проверка, как указано в письме, проводилась с ноября по декабрь 2021 года. В итоге в ТРК заявили, что все заметки об отсутствии автоматической системы пожаротушения на фуд-корте являются безосновательными.
Просим вас обратить внимание на сложность в общеполитической ситуации и психоэмоциальной напряжённости в обществе, связанной с проводимыми мероприятиями РФ на территории государства, сопряжённого с Белгородской областью. Именно в этот период времени считаем неуместным для СМИ давать неверно сформулированную информацию, вызывающую безосновательные опасения жителей г. Белгорода при посещении нашего торгового центра и способствующую возможному появлению «фейковых» вбросов.из ответа от ТРК «Мега Гринн»