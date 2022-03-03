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С физлиц начнут взимать комиссию в 30% при покупке валюты на бирже

3 марта 06:54
Фото: Бел.Ру
Предписание Центробанка вступило в силу с 9:00 3 марта, сообщили на сайте «Атон». Мера будет действовать до отмены предписания.

С физических лиц начнут взимать комиссию в размере 30% при покупке долларов, евро и фунтов на бирже. Банк России предписал брокеров брать комиссию с 9:00 3 марта.

«Открытие Инвестиции» подтвердили получение соответствующего документа РИА «Новости». Сообщается, что мера будет действовать до отмены предписания регулятора.

В ЦБ журналистам рассказали, что мера принята для того, чтобы уравнять конкуренцию брокеров с банками, у которых разные курсы покупки и продажи валют. Напомним, ранее президент Владимир Путин запретил вывозить из России наличные суммой более 10 тыс. долларов.

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#Новости#Валюта#Комиссия#Покупка#Биржа#Физлица#Экономика
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