С физлиц начнут взимать комиссию в 30% при покупке валюты на бирже

В ЦБ журналистам рассказали, что мера принята для того, чтобы уравнять конкуренцию брокеров с банками, у которых разные курсы покупки и продажи валют. Напомним, ранее президент Владимир Путин запретил вывозить из России наличные суммой более 10 тыс. долларов.