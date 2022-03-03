С физлиц начнут взимать комиссию в 30% при покупке валюты на бирже

С физических лиц начнут взимать комиссию в размере 30% при покупке долларов, евро и фунтов на бирже. Банк России предписал брокеров брать комиссию с 9:00 3 марта.
«Открытие Инвестиции» подтвердили получение соответствующего документа РИА «Новости». Сообщается, что мера будет действовать до отмены предписания регулятора.
В ЦБ журналистам рассказали, что мера принята для того, чтобы уравнять конкуренцию брокеров с банками, у которых разные курсы покупки и продажи валют. Напомним, ранее президент Владимир Путин запретил вывозить из России наличные суммой более 10 тыс. долларов.