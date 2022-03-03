Российские военные взяли под контроль город Балаклея в Харьковской области

Под контролем российских военных оказались несколько населённых пунктов Украины, в частности Балаклея в Харьковской области. Также ВС РФ контролируют Чистополье, Новополтавку и Жовтневое.
В Минобороны РФ заявили, что российские военные выровняли передний край с подразделениями ДНР. Ранее Народная милиция ЛНР сообщала о взятии семи населённых пунктов, которые контролировали ВСУ.
Напомним, при обстреле в Харькове 1 марта погибла сотрудница миссии ОБСЕ Марина Фенина. Она поехала отвезти продукты своей семье. От представителей организации стало известно, что харьковскую команду ОБСЕ эвакуировали в Днепр.